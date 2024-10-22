https://ria.ru/20241022/byudzhet-1979371317.html

Силуанов пообещал, что все, что включено в бюджет, исполнят

Силуанов пообещал, что все, что включено в бюджет, исполнят - РИА Новости, 22.10.2024

Силуанов пообещал, что все, что включено в бюджет, исполнят

Курс рубля рыночный, его состояние зависит от платежного баланса, однако бюджет РФ исполнит все обязательства вне зависимости от курса, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:42

2024-10-22T16:42

2024-10-22T16:42

экономика

россия

казань

китай

антон силуанов

брикс

министерство финансов рф (минфин россии)

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Курс рубля рыночный, его состояние зависит от платежного баланса, однако бюджет РФ исполнит все обязательства вне зависимости от курса, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов на полях саммита БРИКС в Казани. "Для Минфина важно, чтобы все то, что задумано и заключено в бюджет, было исполнено. Это и будет сделано, вне зависимости от курса рубля", - ответил Силуанов на вопрос о том, насколько курс рубля сейчас комфортный и справедливый для бюджета. "Все зависит от ситуации с платежным балансом - сколько мы товаров продадим, сколько мы закупим, какие потоки капитала будут из страны, это и определяет курс. У нас курс не фиксированный, а рыночный, поэтому зависит от потоков товаров и капиталов", - сказал Силуанов, комментируя возможную динамику курса. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241009/siluanov-1977306726.html

россия

казань

китай

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экономика, россия, казань, китай, антон силуанов, брикс, министерство финансов рф (минфин россии)