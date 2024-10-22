https://ria.ru/20241022/britanija-1979407557.html

В Британии завершили обучение украинских военных летчиков, заявил Залужный

В Британии завершили обучение украинских военных летчиков, заявил Залужный - РИА Новости, 22.10.2024

В Британии завершили обучение украинских военных летчиков, заявил Залужный

Группа украинских военных летчиков, которая проходила обучение пилотированию в Британии, завершила курс и вскоре прибудет на Украину, сообщил бывший... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:50

2024-10-22T18:50

2024-10-22T18:50

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Группа украинских военных летчиков, которая проходила обучение пилотированию в Британии, завершила курс и вскоре прибудет на Украину, сообщил бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Как передает украинский телеканал "Мы - Украина", Залужный принял участие в выпускной церемонии 3-й когорты пилотов ВСУ, проходивших обучение в Великобритании. "Надеюсь, что они (пилоты - ред.) хорошо готовились, а инструкторы не были разочарованы. В любом случае, совсем скоро эти ребята пойдут в бой", - приводит его слова телеканал в Telegram-канале. Ранее МО Британии сообщило, что страна продлит программу обучения украинских военнослужащих Interflex до конца 2025 года. Отмечалось, что по этой программе Британия уже обучила более 45 тысяч украинцев со времен ее запуска в 2022 году. Учебная операция Interflex по подготовке украинских военных была запущена в июне 2022 года. Помимо Великобритании участниками программы являются страны Северной Европы и Балтии, Австралия и Канада. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240907/piloty-1971214148.html

https://ria.ru/20241017/ssha-1978618418.html

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в мире, украина, великобритания, россия, валерий залужный, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато