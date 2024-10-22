https://ria.ru/20241022/briks-1979440722.html

Эксперт: Баку и Анкару в БРИКС привлекает высокая степень объективности

Эксперт: Баку и Анкару в БРИКС привлекает высокая степень объективности - РИА Новости, 22.10.2024

Эксперт: Баку и Анкару в БРИКС привлекает высокая степень объективности

БРИКС для Азербайджана и Турции – это прежде всего формат, где обеспечивается высокая степень объективности, заявил РИА Новости азербайджанский политолог,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T23:38

2024-10-22T23:38

2024-10-22T23:38

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анкара (провинция)

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БАКУ, 22 окт – РИА Новости. БРИКС для Азербайджана и Турции – это прежде всего формат, где обеспечивается высокая степень объективности, заявил РИА Новости азербайджанский политолог, эксперт по Южному Кавказу Ильгар Велизаде. "Азербайджан давно присматривается к БРИКС, потому что данный формат достаточно перспективный, и в нем участвуют основные торгово-экономические партнеры Баку. Кроме того, Азербайджан разделяет принципы этого формата. Эти принципы заключаются в том, что торговля должна быть свободной, не подверженной идеологическим рамкам, и что искусственное вмешательство в международные экономические отношения, в том числе с точки зрения политического принуждения, абсолютно бесперспективно и губительно. Поэтому здесь имеет место совпадение интересов, географическая близость, тесная связанность азербайджанской экономики со странами БРИКС. Все это говорит о повышенном интересе Азербайджана к этой структуре и стимулирует его участие в БРИКС", - сказал эксперт. По его словам, Азербайджан является ведущей экономикой своего региона. "Сотрудничество со странами БРИКС, участие в этом формате позволит стимулировать взаимодействие не только между Азербайджаном и странами БРИКС, но и включит Южный Кавказ в повестку организации", - констатировал Велизаде. Что касается Турции, то, по мнению собеседника агентства, Анкара рассматривает БРИКС в качестве важнейшей платформы, где страны с высокой степенью объективности могут высказать свою позицию по актуальной повестке. "Турции важно иметь свой голос и на авторитетных площадках, выражающих интересы государств Глобального Юга. Вот почему Анкара стремится стать частью этого формата. Это усиливает ее положение в международной политике и экономике", - добавил он. Объективность как основной аспект БРИКС, привлекающий Баку и Анкару в этой организации, также выделил в своем комментарии по теме для РИА Новости российский политолог Евгений Михайлов. "Несомненно, вступление в БРИКС Турции и Азербайджана усилит позиции Анкары и Баку по многим направлениям. Предприниматели Турции устали от неопределенности, связанной с вступлением в ЕС и большой инфляцией лиры. А вступление в столь мощный экономический блок, объединяющий крупнейшие как мировые, так и региональные державы Глобального Юга, прибавит стабильности экономике Турции, особенно учитывая разработку новых платежных систем, которые предлагаются странами-участниками БРИКС. Опять же, учитывая хорошие отношения с Россией, одной из основательниц БРИКС, Турции можно рассчитывать и на большее развитие торговых отношений и с Москвой", - считает Михайлов. По его мнению, сейчас на саммите БРИКС в Казани на высочайшем уровне доверия обсуждаются решения, способные изменить все международные правила игры, навязанные Западом. "Отмечу, что БРИКС – это не закон Запада "колония – метрополия", а равноправие и уважение национальных интересов всех стран-участниц объединения", - добавил эксперт. Азербайджан в августе 2024 года подал заявку на вступление в БРИКС. В октябре текущего года министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что республика проявляет интерес к БРИКС и продолжает контакты с этим объединением.

https://ria.ru/20241022/peskov-1979334106.html

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анкара (провинция)

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