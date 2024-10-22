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Эксперт: Баку и Анкару в БРИКС привлекает высокая степень объективности - РИА Новости, 22.10.2024
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23:38 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/briks-1979440722.html
Эксперт: Баку и Анкару в БРИКС привлекает высокая степень объективности
Эксперт: Баку и Анкару в БРИКС привлекает высокая степень объективности - РИА Новости, 22.10.2024
Эксперт: Баку и Анкару в БРИКС привлекает высокая степень объективности
БРИКС для Азербайджана и Турции – это прежде всего формат, где обеспечивается высокая степень объективности, заявил РИА Новости азербайджанский политолог,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T23:38
2024-10-22T23:38
саммит брикс
евросоюз
брикс
евгений михайлов
хакан фидан
анкара (провинция)
турция
азербайджан
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БАКУ, 22 окт – РИА Новости. БРИКС для Азербайджана и Турции – это прежде всего формат, где обеспечивается высокая степень объективности, заявил РИА Новости азербайджанский политолог, эксперт по Южному Кавказу Ильгар Велизаде. "Азербайджан давно присматривается к БРИКС, потому что данный формат достаточно перспективный, и в нем участвуют основные торгово-экономические партнеры Баку. Кроме того, Азербайджан разделяет принципы этого формата. Эти принципы заключаются в том, что торговля должна быть свободной, не подверженной идеологическим рамкам, и что искусственное вмешательство в международные экономические отношения, в том числе с точки зрения политического принуждения, абсолютно бесперспективно и губительно. Поэтому здесь имеет место совпадение интересов, географическая близость, тесная связанность азербайджанской экономики со странами БРИКС. Все это говорит о повышенном интересе Азербайджана к этой структуре и стимулирует его участие в БРИКС", - сказал эксперт. По его словам, Азербайджан является ведущей экономикой своего региона. "Сотрудничество со странами БРИКС, участие в этом формате позволит стимулировать взаимодействие не только между Азербайджаном и странами БРИКС, но и включит Южный Кавказ в повестку организации", - констатировал Велизаде. Что касается Турции, то, по мнению собеседника агентства, Анкара рассматривает БРИКС в качестве важнейшей платформы, где страны с высокой степенью объективности могут высказать свою позицию по актуальной повестке. "Турции важно иметь свой голос и на авторитетных площадках, выражающих интересы государств Глобального Юга. Вот почему Анкара стремится стать частью этого формата. Это усиливает ее положение в международной политике и экономике", - добавил он. Объективность как основной аспект БРИКС, привлекающий Баку и Анкару в этой организации, также выделил в своем комментарии по теме для РИА Новости российский политолог Евгений Михайлов. "Несомненно, вступление в БРИКС Турции и Азербайджана усилит позиции Анкары и Баку по многим направлениям. Предприниматели Турции устали от неопределенности, связанной с вступлением в ЕС и большой инфляцией лиры. А вступление в столь мощный экономический блок, объединяющий крупнейшие как мировые, так и региональные державы Глобального Юга, прибавит стабильности экономике Турции, особенно учитывая разработку новых платежных систем, которые предлагаются странами-участниками БРИКС. Опять же, учитывая хорошие отношения с Россией, одной из основательниц БРИКС, Турции можно рассчитывать и на большее развитие торговых отношений и с Москвой", - считает Михайлов. По его мнению, сейчас на саммите БРИКС в Казани на высочайшем уровне доверия обсуждаются решения, способные изменить все международные правила игры, навязанные Западом. "Отмечу, что БРИКС – это не закон Запада "колония – метрополия", а равноправие и уважение национальных интересов всех стран-участниц объединения", - добавил эксперт. Азербайджан в августе 2024 года подал заявку на вступление в БРИКС. В октябре текущего года министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что республика проявляет интерес к БРИКС и продолжает контакты с этим объединением.
https://ria.ru/20241022/peskov-1979334106.html
https://ria.ru/20241022/peskov-1979408815.html
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саммит брикс, евросоюз, брикс, евгений михайлов, хакан фидан, анкара (провинция), турция, азербайджан, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году
Саммит БРИКС, Евросоюз, БРИКС, Евгений Михайлов, Хакан Фидан, Анкара (провинция), Турция, Азербайджан, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Эксперт: Баку и Анкару в БРИКС привлекает высокая степень объективности

Эксперт Велизаде: Баку и Анкару привлекает в БРИКС высокая степень объективности

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСимволика саммита БРИКС в Казани
Символика саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Символика саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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БАКУ, 22 окт – РИА Новости. БРИКС для Азербайджана и Турции – это прежде всего формат, где обеспечивается высокая степень объективности, заявил РИА Новости азербайджанский политолог, эксперт по Южному Кавказу Ильгар Велизаде.
"Азербайджан давно присматривается к БРИКС, потому что данный формат достаточно перспективный, и в нем участвуют основные торгово-экономические партнеры Баку. Кроме того, Азербайджан разделяет принципы этого формата. Эти принципы заключаются в том, что торговля должна быть свободной, не подверженной идеологическим рамкам, и что искусственное вмешательство в международные экономические отношения, в том числе с точки зрения политического принуждения, абсолютно бесперспективно и губительно. Поэтому здесь имеет место совпадение интересов, географическая близость, тесная связанность азербайджанской экономики со странами БРИКС. Все это говорит о повышенном интересе Азербайджана к этой структуре и стимулирует его участие в БРИКС", - сказал эксперт.
В Казани стартовал саммит БРИКС
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

На фото: церемония встречи министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры.

Церемония встречи в аэропорту Казани министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры, прибывшего для участия в XVI саммите БРИКС

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

На фото: церемония встречи министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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1 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Владимир Путин уже провел ряд двусторонних встреч.

На фото: встреча российского лидера с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.

Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

Владимир Путин уже провел ряд двусторонних встреч.

На фото: встреча российского лидера с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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2 из 15
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На переговорах с премьером Индии Нарендрой Моди Путин отметил хорошие показатели взаимной торговли, лидеры обсудили двусторонние отношения. Как пошутил Путин, они находятся на таком высоком уровне, что Моди поймет его и без переводчика.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На переговорах с премьером Индии Нарендрой Моди Путин отметил хорошие показатели взаимной торговли, лидеры обсудили двусторонние отношения. Как пошутил Путин, они находятся на таком высоком уровне, что Моди поймет его и без переводчика.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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3 из 15
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На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином российский лидер рассказал, что две страны успешно реализуют совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и многих других областях.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что серьезные потрясения на международной арене не могут поколебать незыблемость отношений России и Китая.

Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином российский лидер рассказал, что две страны успешно реализуют совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и многих других областях.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что серьезные потрясения на международной арене не могут поколебать незыблемость отношений России и Китая.

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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4 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: заседание шерп/сушерп стран БРИКС

Заседание шерп/су-шерп стран БРИКС

На фото: заседание шерп/сушерп стран БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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5 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, на мероприятии всего представлены 36 стран (22 из них — на высшем уровне).

На фото: заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин (в центре) во время церемонии встречи в аэропорту Казани.

Заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин (в центре), прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани

Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, на мероприятии всего представлены 36 стран (22 из них — на высшем уровне).

На фото: заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин (в центре) во время церемонии встречи в аэропорту Казани.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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6 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

С президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф Путин обсудил вопросы экономики.

С российской стороны во встрече также приняли участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

С президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф Путин обсудил вопросы экономики.

С российской стороны во встрече также приняли участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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7 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

С президентом ЮАР Сирилом Рамафосой Путин обсудил двустороннюю торговлю.

Как отметил российский лидер, за восемь месяцев этого года она выросла на три процента. Среди перспективных областей сотрудничества Путин назвал энергетику, промышленность, аграрный сектор, науку и инновации.

Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

С президентом ЮАР Сирилом Рамафосой Путин обсудил двустороннюю торговлю.

Как отметил российский лидер, за восемь месяцев этого года она выросла на три процента. Среди перспективных областей сотрудничества Путин назвал энергетику, промышленность, аграрный сектор, науку и инновации.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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8 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али (второй справа).

Второй справа: премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани

На фото: премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али (второй справа).

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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9 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Как рассказал Путин, Россия выстраивала работу в рамках своего председательства в БРИКС с учетом итогов саммита в ЮАР в 2023 году. Приоритетное внимание уделялось интеграции новых участников в многоуровневую архитектуру объединения.

XVI саммит БРИКС. Работа форума

Как рассказал Путин, Россия выстраивала работу в рамках своего председательства в БРИКС с учетом итогов саммита в ЮАР в 2023 году. Приоритетное внимание уделялось интеграции новых участников в многоуровневую архитектуру объединения.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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10 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В этом году Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

XVI саммит БРИКС. Работа Международного пресс-центра саммита БРИКС

В этом году Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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11 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.

XVI саммит БРИКС. Работа Международного пресс-центра саммита БРИКС

Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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12 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: световое шоу на стенах Казанского кремля.

Световое шоу на стенах Казанского Кремля

На фото: световое шоу на стенах Казанского кремля.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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13 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Ожидается, что в среду Путин проведет в Казани двусторонние переговоры с президентами Ирана и Турции.

XVI саммит БРИКС. Работа Международного пресс-центра саммита БРИКС

Ожидается, что в среду Путин проведет в Казани двусторонние переговоры с президентами Ирана и Турции.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

По итогам саммита российский лидер выступит с пресс-конференцией.

XVI саммит БРИКС. Работа форума

По итогам саммита российский лидер выступит с пресс-конференцией.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
15 из 15

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

На фото: церемония встречи министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
1 из 15

Владимир Путин уже провел ряд двусторонних встреч.

На фото: встреча российского лидера с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
2 из 15

На переговорах с премьером Индии Нарендрой Моди Путин отметил хорошие показатели взаимной торговли, лидеры обсудили двусторонние отношения. Как пошутил Путин, они находятся на таком высоком уровне, что Моди поймет его и без переводчика.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
3 из 15

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином российский лидер рассказал, что две страны успешно реализуют совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и многих других областях.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что серьезные потрясения на международной арене не могут поколебать незыблемость отношений России и Китая.

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
4 из 15

На фото: заседание шерп/сушерп стран БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
5 из 15

Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, на мероприятии всего представлены 36 стран (22 из них — на высшем уровне).

На фото: заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин (в центре) во время церемонии встречи в аэропорту Казани.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
6 из 15

С президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф Путин обсудил вопросы экономики.

С российской стороны во встрече также приняли участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
7 из 15

С президентом ЮАР Сирилом Рамафосой Путин обсудил двустороннюю торговлю.

Как отметил российский лидер, за восемь месяцев этого года она выросла на три процента. Среди перспективных областей сотрудничества Путин назвал энергетику, промышленность, аграрный сектор, науку и инновации.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
8 из 15

На фото: премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али (второй справа).

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
9 из 15

Как рассказал Путин, Россия выстраивала работу в рамках своего председательства в БРИКС с учетом итогов саммита в ЮАР в 2023 году. Приоритетное внимание уделялось интеграции новых участников в многоуровневую архитектуру объединения.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
10 из 15

В этом году Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
11 из 15

Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
12 из 15

На фото: световое шоу на стенах Казанского кремля.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
13 из 15

Ожидается, что в среду Путин проведет в Казани двусторонние переговоры с президентами Ирана и Турции.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
14 из 15

По итогам саммита российский лидер выступит с пресс-конференцией.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
15 из 15
По его словам, Азербайджан является ведущей экономикой своего региона. "Сотрудничество со странами БРИКС, участие в этом формате позволит стимулировать взаимодействие не только между Азербайджаном и странами БРИКС, но и включит Южный Кавказ в повестку организации", - констатировал Велизаде.
Что касается Турции, то, по мнению собеседника агентства, Анкара рассматривает БРИКС в качестве важнейшей платформы, где страны с высокой степенью объективности могут высказать свою позицию по актуальной повестке. "Турции важно иметь свой голос и на авторитетных площадках, выражающих интересы государств Глобального Юга. Вот почему Анкара стремится стать частью этого формата. Это усиливает ее положение в международной политике и экономике", - добавил он.
Объективность как основной аспект БРИКС, привлекающий Баку и Анкару в этой организации, также выделил в своем комментарии по теме для РИА Новости российский политолог Евгений Михайлов.
"Несомненно, вступление в БРИКС Турции и Азербайджана усилит позиции Анкары и Баку по многим направлениям. Предприниматели Турции устали от неопределенности, связанной с вступлением в ЕС и большой инфляцией лиры. А вступление в столь мощный экономический блок, объединяющий крупнейшие как мировые, так и региональные державы Глобального Юга, прибавит стабильности экономике Турции, особенно учитывая разработку новых платежных систем, которые предлагаются странами-участниками БРИКС. Опять же, учитывая хорошие отношения с Россией, одной из основательниц БРИКС, Турции можно рассчитывать и на большее развитие торговых отношений и с Москвой", - считает Михайлов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Песков рассказал об обсуждении общей финансовой системы на саммите БРИКС
Вчера, 15:02
По его мнению, сейчас на саммите БРИКС в Казани на высочайшем уровне доверия обсуждаются решения, способные изменить все международные правила игры, навязанные Западом.
"Отмечу, что БРИКС – это не закон Запада "колония – метрополия", а равноправие и уважение национальных интересов всех стран-участниц объединения", - добавил эксперт.
Азербайджан в августе 2024 года подал заявку на вступление в БРИКС. В октябре текущего года министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что республика проявляет интерес к БРИКС и продолжает контакты с этим объединением.
Символика саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Песков рассказал про заминки с переводом на переговорах лидеров БРИКС
Вчера, 18:52
 
Саммит БРИКСЕвросоюзБРИКСЕвгений МихайловХакан ФиданАнкара (провинция)ТурцияАзербайджанВ миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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