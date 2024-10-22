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Мадуро выразил надежду на разговор с Путиным в Казани

Мадуро выразил надежду на разговор с Путиным в Казани - РИА Новости, 22.10.2024

Мадуро выразил надежду на разговор с Путиным в Казани

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший во вторник на саммит БРИКС в Казань, сообщил журналистам, что надеется на разговор с президентом России Владимиром РИА Новости, 22.10.2024

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший во вторник на саммит БРИКС в Казань, сообщил журналистам, что надеется на разговор с президентом России Владимиром Путиным. "Есть много тем, надеюсь, что мы поговорим с президентом Путиным и другими президентами. Мы только приехали", - сказал он. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября, он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС . Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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