https://ria.ru/20241022/briks-1979414240.html
Гутерреш подтвердит свою позицию по Украине на встрече с Путиным
Гутерреш подтвердит свою позицию по Украине на встрече с Путиным - РИА Новости, 22.10.2024
Гутерреш подтвердит свою позицию по Украине на встрече с Путиным
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани подтвердит свою позицию по... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:32
2024-10-22T19:32
2024-10-22T19:52
украина
владимир путин
антониу гутерреш
фархан хак
саммит брикс в казани в 2024 году
оон
брикс
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850850_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_eeee0a2fb08aa2bdabfe70be62c8406b.jpg
ООН, 22 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани подтвердит свою позицию по урегулированию кризиса на Украине - он должен разрешиться на основе устава ООН , сообщили в его офисе."Генеральный секретарь подтвердит свою хорошо известную позицию", – сказал заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак в ходе брифинга для журналистов.Он напомнил, что кризис должен быть урегулирован на "уставе ООН, международном праве и резолюциях Организации Объединенных Наций".Гутерреш "продолжит усилия" по восстановлению безопасного судоходства в Черном море, добавил Хак.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
украина
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850850_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a6e72b53c8816a403a0de007c763c886.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир путин, антониу гутерреш, фархан хак, саммит брикс в казани в 2024 году, оон, брикс, россия, казань
Украина, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, Фархан Хак, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, ООН, БРИКС, Россия, Казань
Гутерреш подтвердит свою позицию по Украине на встрече с Путиным
Гутерреш подтвердит свою позицию по Украине на встрече с Путиным на БРИКС