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Гутерреш подтвердит свою позицию по Украине на встрече с Путиным - РИА Новости, 22.10.2024
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19:32 22.10.2024 (обновлено: 19:52 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/briks-1979414240.html
Гутерреш подтвердит свою позицию по Украине на встрече с Путиным
Гутерреш подтвердит свою позицию по Украине на встрече с Путиным - РИА Новости, 22.10.2024
Гутерреш подтвердит свою позицию по Украине на встрече с Путиным
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани подтвердит свою позицию по... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:32
2024-10-22T19:52
украина
владимир путин
антониу гутерреш
фархан хак
саммит брикс в казани в 2024 году
оон
брикс
россия
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ООН, 22 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани подтвердит свою позицию по урегулированию кризиса на Украине - он должен разрешиться на основе устава ООН , сообщили в его офисе."Генеральный секретарь подтвердит свою хорошо известную позицию", – сказал заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак в ходе брифинга для журналистов.Он напомнил, что кризис должен быть урегулирован на "уставе ООН, международном праве и резолюциях Организации Объединенных Наций".Гутерреш "продолжит усилия" по восстановлению безопасного судоходства в Черном море, добавил Хак.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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украина, владимир путин, антониу гутерреш, фархан хак, саммит брикс в казани в 2024 году, оон, брикс, россия, казань
Украина, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, Фархан Хак, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, ООН, БРИКС, Россия, Казань
Гутерреш подтвердит свою позицию по Украине на встрече с Путиным

Гутерреш подтвердит свою позицию по Украине на встрече с Путиным на БРИКС

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
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ООН, 22 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани подтвердит свою позицию по урегулированию кризиса на Украине - он должен разрешиться на основе устава ООН , сообщили в его офисе.
"Генеральный секретарь подтвердит свою хорошо известную позицию", – сказал заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак в ходе брифинга для журналистов.
Он напомнил, что кризис должен быть урегулирован на "уставе ООН, международном праве и резолюциях Организации Объединенных Наций".
Гутерреш "продолжит усилия" по восстановлению безопасного судоходства в Черном море, добавил Хак.
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