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Гутерреш подтвердит свою позицию по Украине на встрече с Путиным

Гутерреш подтвердит свою позицию по Украине на встрече с Путиным - РИА Новости, 22.10.2024

Гутерреш подтвердит свою позицию по Украине на встрече с Путиным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани подтвердит свою позицию по... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T19:32

2024-10-22T19:32

2024-10-22T19:52

украина

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ООН, 22 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани подтвердит свою позицию по урегулированию кризиса на Украине - он должен разрешиться на основе устава ООН , сообщили в его офисе."Генеральный секретарь подтвердит свою хорошо известную позицию", – сказал заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак в ходе брифинга для журналистов.Он напомнил, что кризис должен быть урегулирован на "уставе ООН, международном праве и резолюциях Организации Объединенных Наций".Гутерреш "продолжит усилия" по восстановлению безопасного судоходства в Черном море, добавил Хак.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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