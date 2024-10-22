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Готово первое исследование о защите иностранных инвестиций в странах БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
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18:14 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/briks-1979399209.html
Готово первое исследование о защите иностранных инвестиций в странах БРИКС
Готово первое исследование о защите иностранных инвестиций в странах БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Готово первое исследование о защите иностранных инвестиций в странах БРИКС
Вышло первое исследование по защите иностранных инвестиций в странах БРИКС на примере двусторонних инвестиционных соглашений, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:14
2024-10-22T18:14
экономика
брикс
инвестиции
исследование
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вышло первое исследование по защите иностранных инвестиций в странах БРИКС на примере двусторонних инвестиционных соглашений, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Исследование подготовлено адвокатским бюро Brevia и опубликовано при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ)", - говорится в сообщении.Международно-правовое сотрудничество стран в сфере трансграничных капиталовложений развивается более 40 лет. БРИКС как неформальное объединение не имеет единого соглашения в этой сфере: между государствами-членами действует свыше двадцати соглашений с различными стандартами и уровнем защиты инвестиций.Исследование предлагает обзор политики стран БРИКС в сфере защиты инвестиций, проводит анализ существующих соглашений, правил и механизмов защиты прав инвесторов и их баланса с интересами государств.Систематизируя базу имеющихся в рамках БРИКС соглашений, раскрывая их особенности и общие закономерности, материал представляет практическую ценность для инвесторов при планировании сделок, а также для профильных государственных органов и профессионального сообщества, поскольку гармонизация подходов к защите инвестиций и формирование дальнейших условий сотрудничества экономик БРИКС в данной сфере являются актуальными задачами объединения.Исследование можно изучить на сайте РЭЦ в разделе "Страхование. Российские инвестиции за рубежом".
https://ria.ru/20241014/rets-1978026696.html
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экономика, брикс, инвестиции, исследование, россия
Экономика, БРИКС, Инвестиции, Исследование, Россия

Готово первое исследование о защите иностранных инвестиций в странах БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран — участниц БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вышло первое исследование по защите иностранных инвестиций в странах БРИКС на примере двусторонних инвестиционных соглашений, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Исследование подготовлено адвокатским бюро Brevia и опубликовано при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ)", - говорится в сообщении.
Представители бизнеса, вузов и власти 14 октября в рамках Международного экспортного форума Сделано в России на дискуссии Кадры для экспорта или экспорт для кадров - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Школа экспорта РЭЦ провела дискуссию о способах решения кадрового голода
14 октября, 19:41
Международно-правовое сотрудничество стран в сфере трансграничных капиталовложений развивается более 40 лет. БРИКС как неформальное объединение не имеет единого соглашения в этой сфере: между государствами-членами действует свыше двадцати соглашений с различными стандартами и уровнем защиты инвестиций.
Исследование предлагает обзор политики стран БРИКС в сфере защиты инвестиций, проводит анализ существующих соглашений, правил и механизмов защиты прав инвесторов и их баланса с интересами государств.
Систематизируя базу имеющихся в рамках БРИКС соглашений, раскрывая их особенности и общие закономерности, материал представляет практическую ценность для инвесторов при планировании сделок, а также для профильных государственных органов и профессионального сообщества, поскольку гармонизация подходов к защите инвестиций и формирование дальнейших условий сотрудничества экономик БРИКС в данной сфере являются актуальными задачами объединения.
Исследование можно изучить на сайте РЭЦ в разделе "Страхование. Российские инвестиции за рубежом".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
РЭЦ: большинство несырьевого экспорта РФ приходится на дружественные рынки
11 октября, 12:47
 
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