https://ria.ru/20241022/briks-1979399209.html

Готово первое исследование о защите иностранных инвестиций в странах БРИКС

Готово первое исследование о защите иностранных инвестиций в странах БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Готово первое исследование о защите иностранных инвестиций в странах БРИКС

Вышло первое исследование по защите иностранных инвестиций в странах БРИКС на примере двусторонних инвестиционных соглашений, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:14

2024-10-22T18:14

2024-10-22T18:14

экономика

брикс

инвестиции

исследование

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вышло первое исследование по защите иностранных инвестиций в странах БРИКС на примере двусторонних инвестиционных соглашений, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Исследование подготовлено адвокатским бюро Brevia и опубликовано при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ)", - говорится в сообщении.Международно-правовое сотрудничество стран в сфере трансграничных капиталовложений развивается более 40 лет. БРИКС как неформальное объединение не имеет единого соглашения в этой сфере: между государствами-членами действует свыше двадцати соглашений с различными стандартами и уровнем защиты инвестиций.Исследование предлагает обзор политики стран БРИКС в сфере защиты инвестиций, проводит анализ существующих соглашений, правил и механизмов защиты прав инвесторов и их баланса с интересами государств.Систематизируя базу имеющихся в рамках БРИКС соглашений, раскрывая их особенности и общие закономерности, материал представляет практическую ценность для инвесторов при планировании сделок, а также для профильных государственных органов и профессионального сообщества, поскольку гармонизация подходов к защите инвестиций и формирование дальнейших условий сотрудничества экономик БРИКС в данной сфере являются актуальными задачами объединения.Исследование можно изучить на сайте РЭЦ в разделе "Страхование. Российские инвестиции за рубежом".

https://ria.ru/20241014/rets-1978026696.html

https://ria.ru/20241011/rets-1977574758.html

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экономика, брикс, инвестиции, исследование, россия