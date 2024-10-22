Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин рассказал об эволюции отношений России и Китая - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 22.10.2024 (обновлено: 17:47 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/briks-1979391324.html
Си Цзиньпин рассказал об эволюции отношений России и Китая
Си Цзиньпин рассказал об эволюции отношений России и Китая - РИА Новости, 22.10.2024
Си Цзиньпин рассказал об эволюции отношений России и Китая
Отношения России и Китая за 10 лет приобрели беспрецедентный характер, выдержав испытания международной ситуацией, заявил лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:44
2024-10-22T17:47
в мире
россия
китай
казань
си цзиньпин
владимир путин
юрий ушаков
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979380213_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_51a17545db839ce6acb1467a50fb0b16.jpg
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая за 10 лет приобрели беспрецедентный характер, выдержав испытания международной ситуацией, заявил лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "За минувшее десятилетие китайско-российские отношения, выдержав испытания переменчивой международной ситуацией, прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер", - сказал Си Цзиньпин на встрече с российским лидером. Председатель КНР подчеркнул, что обе страны постоянно укрепляют и расширяют многоплановое стратегическое взаимодействие и практическое сотрудничество во всех сферах. Встреча лидеров России и Китая проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля. Накануне встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал "обстоятельные переговоры" двух лидеров. В этом году страны отмечают 75-летие установление дипломатических отношений. В 2023 году товарооборот составил рекордные 227,8 миллиарда долларов. В 2024 году, как отмечается в материалах к переговорам, взаимная торговля продолжает расти. Встреча с Си Цзиньпином продолжает серию международных контактов Путина на полях саммита БРИКС в Казани. Ранее глава российского государства уже провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, а также с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979380103.html
https://ria.ru/20241022/putin-1979378324.html
https://ria.ru/20241018/briks-1978797764.html
россия
китай
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979380213_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_a8c5065ef9ab36b72b84a0deca1b6c41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, казань, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков, брикс, новый банк развития, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Китай, Казань, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, БРИКС, Новый банк развития, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Си Цзиньпин рассказал об эволюции отношений России и Китая

Си Цзиньпин: Россия и Китай выдержали испытания международной ситуацией

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая за 10 лет приобрели беспрецедентный характер, выдержав испытания международной ситуацией, заявил лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"За минувшее десятилетие китайско-российские отношения, выдержав испытания переменчивой международной ситуацией, прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер", - сказал Си Цзиньпин на встрече с российским лидером.
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Си Цзиньпин отметил устойчивость отношений КНР и России
Вчера, 17:10
Председатель КНР подчеркнул, что обе страны постоянно укрепляют и расширяют многоплановое стратегическое взаимодействие и практическое сотрудничество во всех сферах.
Встреча лидеров России и Китая проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля.
Накануне встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал "обстоятельные переговоры" двух лидеров. В этом году страны отмечают 75-летие установление дипломатических отношений. В 2023 году товарооборот составил рекордные 227,8 миллиарда долларов. В 2024 году, как отмечается в материалах к переговорам, взаимная торговля продолжает расти.
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Россия и Китай развивают сотрудничество в глобальной безопасности
Вчера, 17:04
Встреча с Си Цзиньпином продолжает серию международных контактов Путина на полях саммита БРИКС в Казани. Ранее глава российского государства уже провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, а также с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин рассказал о планах развития энергетического сотрудничества с Китаем
18 октября, 17:41
 
В миреРоссияКитайКазаньСи ЦзиньпинВладимир ПутинЮрий УшаковБРИКСНовый банк развитияСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала