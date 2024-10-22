https://ria.ru/20241022/briks-1979391324.html

Си Цзиньпин рассказал об эволюции отношений России и Китая

Си Цзиньпин рассказал об эволюции отношений России и Китая - РИА Новости, 22.10.2024

Си Цзиньпин рассказал об эволюции отношений России и Китая

Отношения России и Китая за 10 лет приобрели беспрецедентный характер, выдержав испытания международной ситуацией, заявил лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:44

2024-10-22T17:44

2024-10-22T17:47

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая за 10 лет приобрели беспрецедентный характер, выдержав испытания международной ситуацией, заявил лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "За минувшее десятилетие китайско-российские отношения, выдержав испытания переменчивой международной ситуацией, прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер", - сказал Си Цзиньпин на встрече с российским лидером. Председатель КНР подчеркнул, что обе страны постоянно укрепляют и расширяют многоплановое стратегическое взаимодействие и практическое сотрудничество во всех сферах. Встреча лидеров России и Китая проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля. Накануне встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал "обстоятельные переговоры" двух лидеров. В этом году страны отмечают 75-летие установление дипломатических отношений. В 2023 году товарооборот составил рекордные 227,8 миллиарда долларов. В 2024 году, как отмечается в материалах к переговорам, взаимная торговля продолжает расти. Встреча с Си Цзиньпином продолжает серию международных контактов Путина на полях саммита БРИКС в Казани. Ранее глава российского государства уже провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, а также с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979380103.html

https://ria.ru/20241022/putin-1979378324.html

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