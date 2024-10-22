https://ria.ru/20241022/briks-1979377399.html

Путин рассказал о развитии торговли с Китаем

Путин рассказал о развитии торговли с Китаем - РИА Новости, 22.10.2024

Путин рассказал о развитии торговли с Китаем

Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, продолжают наращивать торговлю, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:01

2024-10-22T17:01

2024-10-22T17:28

китай

россия

саммит брикс в казани в 2024 году

политика

казань

си цзиньпин

владимир путин

брикс

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, продолжают наращивать торговлю, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином."После прошлогодних рекордов во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику экономического роста, экономического взаимодействия. В январе-августе товарооборот, по нашим данным, увеличился на 4,5%, по китайской статистике есть небольшая разница. Но в целом позитивная тенденция сохраняется", - сказал Путин на встрече с китайским коллегой на полях саммита БРИКС в Казани.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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китай

россия

казань

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