https://ria.ru/20241022/briks-1979346617.html

Президент ЮАР обсудит с Путиным внутреннюю ситуацию в стране

Президент ЮАР обсудит с Путиным внутреннюю ситуацию в стране - РИА Новости, 22.10.2024

Президент ЮАР обсудит с Путиным внутреннюю ситуацию в стране

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что пообщается с президентом России Владимиром Путиным на тему внутренней ситуации в ЮАР и рад... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:40

2024-10-22T15:40

2024-10-22T15:40

в мире

юар

россия

сирил рамафоса

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что пообщается с президентом России Владимиром Путиным на тему внутренней ситуации в ЮАР и рад поддержке России. "Мы также очень рады быть здесь, чтобы рассказать Вам и всем остальным о том, какую работу мы провели в ЮАР, мы сформировали правительство национального единства после выборов в мае этого года", - сказал Рамафоса. "Мы Вам расскажем о всем процессе управления в ЮАР, насколько мы взаимодействуем с другими партиями, мы стараемся объединить страну и стабилизировать политическую ситуацию в ней, и мы очень рады, что получаем Вашу поддержку во всех отношениях", - добавил президент ЮАР.

https://ria.ru/20241017/briks-1978380302.html

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в мире, юар, россия, сирил рамафоса, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году