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Президент ЮАР обсудит с Путиным внутреннюю ситуацию в стране - РИА Новости, 22.10.2024
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15:40 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/briks-1979346617.html
Президент ЮАР обсудит с Путиным внутреннюю ситуацию в стране
Президент ЮАР обсудит с Путиным внутреннюю ситуацию в стране - РИА Новости, 22.10.2024
Президент ЮАР обсудит с Путиным внутреннюю ситуацию в стране
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что пообщается с президентом России Владимиром Путиным на тему внутренней ситуации в ЮАР и рад... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:40
2024-10-22T15:40
в мире
юар
россия
сирил рамафоса
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что пообщается с президентом России Владимиром Путиным на тему внутренней ситуации в ЮАР и рад поддержке России. "Мы также очень рады быть здесь, чтобы рассказать Вам и всем остальным о том, какую работу мы провели в ЮАР, мы сформировали правительство национального единства после выборов в мае этого года", - сказал Рамафоса. "Мы Вам расскажем о всем процессе управления в ЮАР, насколько мы взаимодействуем с другими партиями, мы стараемся объединить страну и стабилизировать политическую ситуацию в ней, и мы очень рады, что получаем Вашу поддержку во всех отношениях", - добавил президент ЮАР.
https://ria.ru/20241017/briks-1978380302.html
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в мире, юар, россия, сирил рамафоса, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, ЮАР, Россия, Сирил Рамафоса, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент ЮАР обсудит с Путиным внутреннюю ситуацию в стране

Президент ЮАР Рамафоса обсудит с Путиным внутреннюю ситуацию в стране

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что пообщается с президентом России Владимиром Путиным на тему внутренней ситуации в ЮАР и рад поддержке России.
"Мы также очень рады быть здесь, чтобы рассказать Вам и всем остальным о том, какую работу мы провели в ЮАР, мы сформировали правительство национального единства после выборов в мае этого года", - сказал Рамафоса.
"Мы Вам расскажем о всем процессе управления в ЮАР, насколько мы взаимодействуем с другими партиями, мы стараемся объединить страну и стабилизировать политическую ситуацию в ней, и мы очень рады, что получаем Вашу поддержку во всех отношениях", - добавил президент ЮАР.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
17 октября, 11:07
 
В миреЮАРРоссияСирил РамафосаВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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