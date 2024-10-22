https://ria.ru/20241022/briks-1979346617.html
Президент ЮАР обсудит с Путиным внутреннюю ситуацию в стране
Президент ЮАР обсудит с Путиным внутреннюю ситуацию в стране - РИА Новости, 22.10.2024
Президент ЮАР обсудит с Путиным внутреннюю ситуацию в стране
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что пообщается с президентом России Владимиром Путиным на тему внутренней ситуации в ЮАР и рад... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:40
2024-10-22T15:40
2024-10-22T15:40
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юар
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что пообщается с президентом России Владимиром Путиным на тему внутренней ситуации в ЮАР и рад поддержке России. "Мы также очень рады быть здесь, чтобы рассказать Вам и всем остальным о том, какую работу мы провели в ЮАР, мы сформировали правительство национального единства после выборов в мае этого года", - сказал Рамафоса. "Мы Вам расскажем о всем процессе управления в ЮАР, насколько мы взаимодействуем с другими партиями, мы стараемся объединить страну и стабилизировать политическую ситуацию в ней, и мы очень рады, что получаем Вашу поддержку во всех отношениях", - добавил президент ЮАР.
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в мире, юар, россия, сирил рамафоса, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, ЮАР, Россия, Сирил Рамафоса, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент ЮАР обсудит с Путиным внутреннюю ситуацию в стране
Президент ЮАР Рамафоса обсудит с Путиным внутреннюю ситуацию в стране
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что пообщается с президентом России Владимиром Путиным на тему внутренней ситуации в ЮАР и рад поддержке России.
"Мы также очень рады быть здесь, чтобы рассказать Вам и всем остальным о том, какую работу мы провели в ЮАР, мы сформировали правительство национального единства после выборов в мае этого года", - сказал Рамафоса.
"Мы Вам расскажем о всем процессе управления в ЮАР, насколько мы взаимодействуем с другими партиями, мы стараемся объединить страну и стабилизировать политическую ситуацию в ней, и мы очень рады, что получаем Вашу поддержку во всех отношениях", - добавил президент ЮАР.