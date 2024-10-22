https://ria.ru/20241022/briks-1979341724.html

Россия и ЮАР выступают за создание справедливого миропорядка, заявил Путин

Россия и ЮАР выступают за создание справедливого миропорядка, заявил Путин - РИА Новости, 22.10.2024

Россия и ЮАР выступают за создание справедливого миропорядка, заявил Путин

Россия и ЮАР на мировой арене выступают за создание справедливого миропорядка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:22

2024-10-22T15:22

2024-10-22T15:46

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

россия

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казань

владимир путин

брикс

сирил рамафоса

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Россия и ЮАР на мировой арене выступают за создание справедливого миропорядка, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия и ЮАР координируют в значительной степени свои усилия на международной арене в сфере создания и формирования справедливого многополярного миропорядка", - сказал он на встрече с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241017/briks-1978380302.html

россия

юар

казань

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саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия, юар, казань, владимир путин, брикс, сирил рамафоса