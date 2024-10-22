https://ria.ru/20241022/briks-1979341197.html

Россия учитывала итоги саммита в ЮАР при подготовке БРИКС, заявил Путин

Россия учитывала итоги саммита в ЮАР при подготовке БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 22.10.2024

Россия учитывала итоги саммита в ЮАР при подготовке БРИКС, заявил Путин

Россия выстраивала работу в ходе своего председательства в БРИКС с учетом итогов саммита объединения в ЮАР в 2023 году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:20

2024-10-22T15:20

2024-10-22T15:29

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юар

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

москва

сирил рамафоса

владимир путин

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Россия выстраивала работу в ходе своего председательства в БРИКС с учетом итогов саммита объединения в ЮАР в 2023 году, заявил президент России Владимир Путин."В текущем году Россия приняла у ЮАР эстафету председательства в объединении. И мы выстраивали нашу работу с учетом достигнутых результатов на саммите в Йоханнесбурге", - отметил Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.Президент России добавил, что приоритетное внимание в ходе председательства Москвы уделялось органичной интеграции новых участников во многоуровневую архитектуру БРИКС.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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