https://ria.ru/20241022/briks-1979332892.html

Более 500 экспертов собрал научно-образовательный экоконгресс БРИКС

Более 500 экспертов собрал научно-образовательный экоконгресс БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Более 500 экспертов собрал научно-образовательный экоконгресс БРИКС

Более 500 представителей науки, образования, бизнеса и правительств стран - участниц БРИКС объединил Научно-образовательный конгресс по вопросам экологии и... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:56

2024-10-22T14:56

2024-10-22T16:56

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 500 представителей науки, образования, бизнеса и правительств стран - участниц БРИКС объединил Научно-образовательный конгресс по вопросам экологии и изменения климата, который завершился накануне в "Сириусе", сообщили в Комитете РСПП по климатической политике и углеродному регулированию. Мероприятие было посвящено вопросам исследования климата, сохранения природного разнообразия, а также возможностям научно-технологического сотрудничества для ответа на климатические вызовы. В экспертной сессии "Новые технологии для чистой энергетики" принял участие Ответственный секретарь Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Иван Жидких. Он отметил, что среди стран БРИКС, как и во многих других странах мира, не теряет актуальности тематика справедливого энергетического перехода. Справедливый переход должен быть "человекоцентричным", то есть исходить из того, что борьба с изменениями климата не должна нести негативных эффектов для людей. В настоящее время в мире порядка 20% населения не имеет постоянного доступа к электричеству. Представляется недопустимым в таких условиях просто "запрещать" те или иные виды топлива, как вредящие климату. Оптимальная стратегия энергоперехода должна предполагать не отказ от того или иного типа энергогенерации, а гибкость в выборе наиболее эффективного и экономически выгодного способа получения энергии в зависимости от национальных условий и возможностей. В условиях растущего спроса на электроэнергию, особенно в развивающихся экономиках, наряду с технологическими решениями по снижению углеродного следа, особую роль приобретают механизмы компенсации эмиссий за счет климатических проектов, в том числе в природных экосистемах. Именно использование результатов климатических проектов может стать наиболее эффективным способом сокращения углеродного следа энергетики, где прямая глубокая декарбонизация может стать неподъемной ношей для общества. РСПП выступил соорганизатором экспертной сессии "Мерзлота и изменение климата". Стремительное потепление в Арктике приведет к процессу таяния мерзлоты, в результате чего может высвободиться колоссальное количество углерода, что ускорит темпы и интенсивность глобального изменения климата. При этом, глобальные климатические модели часто не учитывают должным образом процессы, происходящие на мерзлоте. В рамках сессии эксперты, представители науки и делового сообщества поделились своим мнением о роли вечной мерзлоты не только в контексте митигации изменения климата, но и с точки зрения адаптации, говорится в сообщении. Так, партнер группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Владимир Лукин отметил, что в условиях глобальных климатических изменений Арктический регион требует выделения значительных ресурсов на адаптационные мероприятия. Вместе с тем в мире отсутствует устойчивая практика оценки климатических рисков и эффективного управления адаптационными проектами, что является одной из причин их критического недофинансирования. Системный поход, основанный на инвентаризации процессов и количественной оценке рисков по каждому из них, открывает возможности эффективного управления адаптационными ресурсами и использования рыночных механизмов финансирования адаптации, таких как рынок адаптационных сертификатов. Участники сессии отметили перспективность предложенной модели рыночного обращения адаптационных сертификатов. Комитет РСПП по климатической политике и углеродному регулированию продолжит проработку модели рынка адаптационных сертификатов в рамках своей текущей деятельности. Сессия "Природные решения для достижения климатических целей", в организации которой также принял участие РСПП, ставила целью подчеркнуть роль природных решений в достижении целей Парижского соглашения и национальных целей. Учитывая, что на страны БРИКС приходится около трети потенциала природных климатических проектов, вопросы поиска наиболее эффективных инструментов для реализации этого потенциала вызвали большой интерес как среди российских, так и среди иностранных участников Конгресса. В этом году РСПП стал соавтором инициативы по созданию Единого реестра углеродных единиц стран БРИКС. В ходе дискуссии, Жидких отметил, что в условиях, когда механизмы международной передачи углеродных единиц по статье 6 Парижского соглашения буксуют, Единый реестр углеродных единиц стран БРИКС может стать драйвером для международного климатического сотрудничества. В БРИКС входят как страны – производители ископаемого топлива, так и страны с масштабными климатическими активами. Создание единого реестра позволит одним странам монетизировать своих активы, а другим – компенсировать эмиссии парниковых газов наиболее экономически эффективным способом. К 2030 году суммарное предложение углеродных единиц стран БРИКС может составлять около 10 Гт СО2-экв. Россия может играть ведущую роль в формировании совместных рыночных подходов в рамках борьбы с изменением климата. У страны есть не только собственная инфраструктура углеродного рынка, но и необходимая для реализации проектов научная экспертиза в области климатической повестки, отметили в Комитете РСПП по климатической политике и углеродному регулированию.

https://ria.ru/20241022/briks-1979284849.html

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