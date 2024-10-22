https://ria.ru/20241022/briks-1979332611.html

Эксперт: саммит БРИКС в Казани определит дальнейшее развитие объединения

Эксперт: саммит БРИКС в Казани определит дальнейшее развитие объединения - РИА Новости, 22.10.2024

Эксперт: саммит БРИКС в Казани определит дальнейшее развитие объединения

Саммит БРИКС в Казани обозначит контуры дальнейшего развития объединения, это произойдет в том числе с участием приглашенных на встречу стран-партнеров, сообщил РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:55

2024-10-22T14:55

2024-10-22T17:18

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Саммит БРИКС в Казани обозначит контуры дальнейшего развития объединения, это произойдет в том числе с участием приглашенных на встречу стран-партнеров, сообщил РИА Новости член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко. "По итогам в том числе неформальных встреч саммит БРИКС обозначит контуры дальнейшего развития этого неформального объединения на перспективу. Причем это произойдет в определенной степени с участием приглашенных на саммит стран-партнеров. Саммит будет проецировать значительно большее воздействие на международные отношения, чем непосредственное участие в нем самих стран БРИКС плюс", - сказал Яковенко. Он отметил, что у каждой из приглашенных на саммит стран есть свои естественные сферы влияния, на которые будут проецироваться достигнутые в Казани договоренности, объединение дает альтернативное видение мира, которого прежде не было. "Это по большому счету и обеспечивает свободу в международных отношениях. Именно поэтому многие государства связывают свои надежды на будущее с успехом БРИКС", - заключил он. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/podarki-1979301188.html

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