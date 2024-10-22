https://ria.ru/20241022/briks-1979317550.html
С чак-чаком и караваем: как встречали мировых лидеров в Казани
С чак-чаком и караваем: как встречали мировых лидеров в Казани - РИА Новости, 22.10.2024
С чак-чаком и караваем: как встречали мировых лидеров в Казани
22 октября открылся XVI саммит БРИКС. В этом году в организации председательствует Россия, а саммит принимает Казань.
2024-10-22T13:55
2024-10-22T13:55
2024-10-22T14:00
видео
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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Делегации стран-участников встретили теплым приемом с чак-чаком и караваем. Подробнее в сюжете.
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Чак-чак и каравай: встреча делегаций стран БРИКС
22 октября открылся XVI саммит БРИКС. В этом году в организации председательствует Россия, а саммит принимает Казань. Делегации стран-участников встретили теплым приемом с чак-чаком и караваем. Подробнее в сюжете.
2024-10-22T13:55
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
С чак-чаком и караваем: как встречали мировых лидеров в Казани
22 октября открылся XVI саммит БРИКС. В этом году в организации председательствует Россия, а саммит принимает Казань.
2024-10-22T13:55
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PT1M14S
С чак-чаком и караваем: как встречали мировых лидеров в Казани
22 октября открылся XVI саммит БРИКС. В этом году в организации председательствует Россия, а саммит принимает Казань.
Делегации стран-участников встретили теплым приемом с чак-чаком и караваем. Подробнее в сюжете.