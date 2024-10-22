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С чак-чаком и караваем: как встречали мировых лидеров в Казани - РИА Новости, 22.10.2024
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13:55 22.10.2024 (обновлено: 14:00 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/briks-1979317550.html
С чак-чаком и караваем: как встречали мировых лидеров в Казани
С чак-чаком и караваем: как встречали мировых лидеров в Казани - РИА Новости, 22.10.2024
С чак-чаком и караваем: как встречали мировых лидеров в Казани
22 октября открылся XVI саммит БРИКС. В этом году в организации председательствует Россия, а саммит принимает Казань.
2024-10-22T13:55
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видео
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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Делегации стран-участников встретили теплым приемом с чак-чаком и караваем. Подробнее в сюжете.
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353
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Чак-чак и каравай: встреча делегаций стран БРИКС
22 октября открылся XVI саммит БРИКС. В этом году в организации председательствует Россия, а саммит принимает Казань. Делегации стран-участников встретили теплым приемом с чак-чаком и караваем. Подробнее в сюжете.
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видео, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, видео
Видео, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
С чак-чаком и караваем: как встречали мировых лидеров в Казани
22 октября открылся XVI саммит БРИКС. В этом году в организации председательствует Россия, а саммит принимает Казань.
2024-10-22T13:55
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С чак-чаком и караваем: как встречали мировых лидеров в Казани

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22 октября открылся XVI саммит БРИКС. В этом году в организации председательствует Россия, а саммит принимает Казань.
Делегации стран-участников встретили теплым приемом с чак-чаком и караваем. Подробнее в сюжете.
 
ВидеоБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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