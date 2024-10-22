https://ria.ru/20241022/briks-1979317550.html

С чак-чаком и караваем: как встречали мировых лидеров в Казани

С чак-чаком и караваем: как встречали мировых лидеров в Казани - РИА Новости, 22.10.2024

С чак-чаком и караваем: как встречали мировых лидеров в Казани

22 октября открылся XVI саммит БРИКС. В этом году в организации председательствует Россия, а саммит принимает Казань.

2024-10-22T13:55

2024-10-22T13:55

2024-10-22T14:00

видео

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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Делегации стран-участников встретили теплым приемом с чак-чаком и караваем. Подробнее в сюжете.

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Чак-чак и каравай: встреча делегаций стран БРИКС 22 октября открылся XVI саммит БРИКС. В этом году в организации председательствует Россия, а саммит принимает Казань. Делегации стран-участников встретили теплым приемом с чак-чаком и караваем. Подробнее в сюжете. 2024-10-22T13:55 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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