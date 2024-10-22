Моди заявил о готовности Индии помочь в урегулировании конфликта на Украине
Моди про конфликт России и Украины: Индия готова оказать возможное содействие
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт – РИА Новости. Конфликт России и Украины должен решиться мирным способом, Индия готова оказать этому возможное содействие, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.
"По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами и мы полностью поддерживаем скорейшее восстановление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы отдаем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем", - заявил Моди.
Ранее глава индийского внешнеполитического ведомства Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия является одной из немногих стран, которые могут говорить и с Россией, и с Украиной. Перечисляя достижения Моди в первые 100 дней его третьего срока на посту главы правительства Индии, Джайшанкар назвал визиты в Москву и Киев самыми важными шагами, которые за это время предпринял премьер-министр.
Моди посетил Россию 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, посетил с президентом РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
Двадцать третьего августа премьер-министр Индии посетил Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Ранее Моди заявил, что Индия и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине.