https://ria.ru/20241022/briks-1979310700.html

Глава МИД Белоруссии рассказал о преимуществах БРИКС над G7

Глава МИД Белоруссии рассказал о преимуществах БРИКС над G7 - РИА Новости, 22.10.2024

Глава МИД Белоруссии рассказал о преимуществах БРИКС над G7

Преимущество БРИКС над G7 в экономической мощи будет расти, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в интервью РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T13:34

2024-10-22T13:34

2024-10-22T13:34

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МИНСК, 22 окт - РИА Новости. Преимущество БРИКС над G7 в экономической мощи будет расти, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в интервью РИА Новости. "Специалисты посчитали, это (страны БРИКС - ред.) – 45% населения мира и около 35% территории всего мира. Это - такие растущие экономики, которые по всем прогнозам будут развиваться очень динамично и в следующее 20-летие. Совокупное участие в мировой экономике стран БРИКС составляет около 35%, в то время как G7, которая на протяжении последнего времени играла очень яркую роль в выстраивании финансовых и экономических механизмов, только, по-моему, 29%. И это диспропорция будет возрастать", - сказал он. Министр подчеркнул, что для Белоруссии очень важно быть рядом с такой, а еще лучше - внутри такой организации как БРИКС, которая несет в себе позитивный заряд экономического, политического развития, учитывает интересы сторон, где вопросы решаются на взаимодоверии, на основе уважения друг друга, а не методом силы, принуждения и введения санкций. "Здесь, наоборот, вырабатываются подходы, которые будут способствовать развитию каждого (участника – ред.), а развитие каждого есть развитие всей организации. Отсюда и сила этой организации. Поэтому сегодня многие государства стремятся быть рядом с БРИКС. Это не только желание Беларуси - более 30 государств сегодня хотели бы иметь некий статус в БРИКС", - заявил Рыженков. Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой заявил, что страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что в объединении появится категория стран-партнеров - ступень перед полным членством, и пообещал продвигать получение Минском этого статуса.

https://ria.ru/20240928/briks-1975215994.html

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