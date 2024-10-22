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Глава МИД Белоруссии рассказал о преимуществах БРИКС над G7 - РИА Новости, 22.10.2024
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13:34 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/briks-1979310700.html
Глава МИД Белоруссии рассказал о преимуществах БРИКС над G7
Глава МИД Белоруссии рассказал о преимуществах БРИКС над G7 - РИА Новости, 22.10.2024
Глава МИД Белоруссии рассказал о преимуществах БРИКС над G7
Преимущество БРИКС над G7 в экономической мощи будет расти, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в интервью РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:34
2024-10-22T13:34
в мире
белоруссия
россия
сергей лавров
наталья кочанова
брикс
g7
саммит брикс в казани в 2024 году
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МИНСК, 22 окт - РИА Новости. Преимущество БРИКС над G7 в экономической мощи будет расти, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в интервью РИА Новости. "Специалисты посчитали, это (страны БРИКС - ред.) – 45% населения мира и около 35% территории всего мира. Это - такие растущие экономики, которые по всем прогнозам будут развиваться очень динамично и в следующее 20-летие. Совокупное участие в мировой экономике стран БРИКС составляет около 35%, в то время как G7, которая на протяжении последнего времени играла очень яркую роль в выстраивании финансовых и экономических механизмов, только, по-моему, 29%. И это диспропорция будет возрастать", - сказал он. Министр подчеркнул, что для Белоруссии очень важно быть рядом с такой, а еще лучше - внутри такой организации как БРИКС, которая несет в себе позитивный заряд экономического, политического развития, учитывает интересы сторон, где вопросы решаются на взаимодоверии, на основе уважения друг друга, а не методом силы, принуждения и введения санкций. "Здесь, наоборот, вырабатываются подходы, которые будут способствовать развитию каждого (участника – ред.), а развитие каждого есть развитие всей организации. Отсюда и сила этой организации. Поэтому сегодня многие государства стремятся быть рядом с БРИКС. Это не только желание Беларуси - более 30 государств сегодня хотели бы иметь некий статус в БРИКС", - заявил Рыженков. Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой заявил, что страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что в объединении появится категория стран-партнеров - ступень перед полным членством, и пообещал продвигать получение Минском этого статуса.
https://ria.ru/20240928/briks-1975215994.html
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в мире, белоруссия, россия, сергей лавров, наталья кочанова, брикс, g7, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Белоруссия, Россия, Сергей Лавров, Наталья Кочанова, БРИКС, G7, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Глава МИД Белоруссии рассказал о преимуществах БРИКС над G7

Глава МИД Белоруссии Рыженков: преимущество БРИКС над G7 будет расти

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани
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МИНСК, 22 окт - РИА Новости. Преимущество БРИКС над G7 в экономической мощи будет расти, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в интервью РИА Новости.
"Специалисты посчитали, это (страны БРИКС - ред.) – 45% населения мира и около 35% территории всего мира. Это - такие растущие экономики, которые по всем прогнозам будут развиваться очень динамично и в следующее 20-летие. Совокупное участие в мировой экономике стран БРИКС составляет около 35%, в то время как G7, которая на протяжении последнего времени играла очень яркую роль в выстраивании финансовых и экономических механизмов, только, по-моему, 29%. И это диспропорция будет возрастать", - сказал он.
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Министр подчеркнул, что для Белоруссии очень важно быть рядом с такой, а еще лучше - внутри такой организации как БРИКС, которая несет в себе позитивный заряд экономического, политического развития, учитывает интересы сторон, где вопросы решаются на взаимодоверии, на основе уважения друг друга, а не методом силы, принуждения и введения санкций.
"Здесь, наоборот, вырабатываются подходы, которые будут способствовать развитию каждого (участника – ред.), а развитие каждого есть развитие всей организации. Отсюда и сила этой организации. Поэтому сегодня многие государства стремятся быть рядом с БРИКС. Это не только желание Беларуси - более 30 государств сегодня хотели бы иметь некий статус в БРИКС", - заявил Рыженков.
Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой заявил, что страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что в объединении появится категория стран-партнеров - ступень перед полным членством, и пообещал продвигать получение Минском этого статуса.
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В миреБелоруссияРоссияСергей ЛавровНаталья КочановаБРИКСG7Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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