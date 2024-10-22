Глава МИД Белоруссии отметил значимость БРИКС
Глава МИД Белоруссии: БРИКС превратилась в политическую силу
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани
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МИНСК, 22 окт - РИА Новости. БРИКС – уникальная организация, которая превратилась в политическую силу, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
"БРИКС... уникальная организация, которая создавалась вообще министрами экономики нескольких стран, чтобы как-то усилить экономическое взаимодействие, ускорить развитие торговли между ними. В конце концов эта организация стала нести в себе не только какой-то экономический заряд... но по сути превратилась в политическую силу, которая уже в один голос выступает по определенным пунктам повестки дня политического характера", - сказал Рыженков.
Министр привел пример, что "Бразилия, Китай вообще способны выстроить некую альтернативу мирному плану Запада по Украине", который даже не приглашает к участию в обсуждении "Россию и ее партнеров, как Беларусь, которые кровно заинтересованы в разрешении этого конфликта... с установлением прочной стабильной безопасности в дальнейшем". "И к таким инициативам уже прислушиваются", - сказал белорусский министр. Он обратил внимание на политический вес БРИКС с учетом его экономической мощи.