https://ria.ru/20241022/briks-1979304813.html

Глава МИД Белоруссии отметил значимость БРИКС

Глава МИД Белоруссии отметил значимость БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Глава МИД Белоруссии отметил значимость БРИКС

БРИКС – уникальная организация, которая превратилась в политическую силу, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T13:13

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2024-10-22T13:14

белоруссия

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

китай

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МИНСК, 22 окт - РИА Новости. БРИКС – уникальная организация, которая превратилась в политическую силу, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков."БРИКС... уникальная организация, которая создавалась вообще министрами экономики нескольких стран, чтобы как-то усилить экономическое взаимодействие, ускорить развитие торговли между ними. В конце концов эта организация стала нести в себе не только какой-то экономический заряд... но по сути превратилась в политическую силу, которая уже в один голос выступает по определенным пунктам повестки дня политического характера", - сказал Рыженков.Министр привел пример, что "Бразилия, Китай вообще способны выстроить некую альтернативу мирному плану Запада по Украине", который даже не приглашает к участию в обсуждении "Россию и ее партнеров, как Беларусь, которые кровно заинтересованы в разрешении этого конфликта... с установлением прочной стабильной безопасности в дальнейшем". "И к таким инициативам уже прислушиваются", - сказал белорусский министр. Он обратил внимание на политический вес БРИКС с учетом его экономической мощи.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

белоруссия

китай

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