https://ria.ru/20241022/briks-1979300666.html

Минск поддержал создание системы расчетов в рамках БРИКС

Минск поддержал создание системы расчетов в рамках БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Минск поддержал создание системы расчетов в рамках БРИКС

Белоруссия поддерживает усилия РФ по созданию системы расчетов в рамках БРИКС, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Максим Рыженков. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:57

2024-10-22T12:57

2024-10-22T12:57

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МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Белоруссия поддерживает усилия РФ по созданию системы расчетов в рамках БРИКС, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Максим Рыженков. "Мы очень позитивно воспринимаем те шаги, которые предпринимает Российская Федерация по созданию такой системы в рамках БРИКС", - сказал министр. Он отметил, что Минску интересна тема финансов, расчетов в рамках БРИКС. "Потому что пора бы уже иметь пару-тройку механизмов расчетов, которые были бы неподконтрольны коллективному Западу. Эти возможности задействуются Западом не столько как санкционная политика за какое-то отсутствие демократии - это все инструментарий нечестной и не соответствующей духу международных организаций, таких, как ООН или ВТО, конкуренции. Это - механизмы, чтобы сдержать развитие других стран, обеспечить себе продолжение доминирования", - пояснил министр. Он добавил, что наличие двух-трех таких систем взаиморасчетов аппетит этих западников во многом снизит и позволит, по крайней мере, странам БРИКС и их партнерам не опасаться за условия торговли между собой. "Позволит понимать, что наша торговля зависит не от какой-то политической конъюнктуры, интересов каких-то олигархических кругов на Западе, а зависит только от честной конкуренции", - констатировал министр. В целом он отметил, что все проекты и идеи, за которыми стоят основные государства-члены БРИКС, Минск поддерживает. "У каждого есть своя фишка. Каждое государство отрабатывает какую-то идею, которая дает синергетический эффект в целом для организации. Кто-то выступает за укрепление финансовых инструментов развития БРИКС, кто-то логистикой больше занимается, кто-то цифровизацией. Вот нам все это близко, нам все это важно", - сказал Рыженков. Он также отметил, что республика может быть полезна странам БРИКС в части решения вопросов глобальной продовольственной безопасности. Министр пояснил, что Белоруссия является не только экспортером продовольствия, сельхозтехники, удобрений, но и готова предлагать свои технологии и компетенции для развития сельского хозяйства в заинтересованных странах. "Мы готовы поделиться абсолютно безвозмездно в отличие от стран Запада, которые никогда никому не помогут. Их главная задача - выкачивать только полезные ископаемые и продавать свои товары. Они никогда не придут создавать какое-то производство, потому что завтра эту продукцию не купят у них. Беларусь не так работает: если мы имеем партнерские отношения, то, конечно же, мы будем стараться быть полезны во всем, что нужно нашим партнерам, рассчитывая на такое же отношение с их стороны", - сказал Рыженков. Он добавил, что Белоруссия также может быть полезна для БРИКС как государство с хорошими возможностями транзита по маршруту ЕС-ЕАЭС-Китай. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.

https://ria.ru/20240707/briks-1957990450.html

https://ria.ru/20240319/briks-1934348948.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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экономика, белоруссия, россия, минск, брикс, оон, всемирная торговая организация (вто), саммит брикс в казани в 2024 году