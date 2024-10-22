Роуссефф назвала внимание к Глобальному Югу приоритетом для НБР
Роуссефф назвала проекты в странах Глобального Юга приоритетом для НБР
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Расширение БРИКС и концентрация внимания на проектах в странах Глобального Юга - приоритет Нового банка развития БРИКС, заявила глава банка Дилма Роуссефф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Сейчас мы видим, как объединение БРИКС проходит один из новых этапов своего созревания. И я считаю, что БРИКС также может включать в себя и другие страны глобального Юга", - сказала Роуссефф.
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Она отметила, что это поможет определить новые сферы и направления сотрудничества.
"В этой связи как расширение БРИКС, так и концентрация нашего внимания на обеспечении необходимого финансирования проектов в странах глобального Юга, является приоритетом", - подчеркнула она.
Встреча Путина и Роуссефф состоялась во вторник на полях саммита БРИКС в Казани.
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