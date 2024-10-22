Рейтинг@Mail.ru
Роуссефф назвала внимание к Глобальному Югу приоритетом для НБР - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 22.10.2024 (обновлено: 12:55 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/briks-1979299872.html
Роуссефф назвала внимание к Глобальному Югу приоритетом для НБР
Роуссефф назвала внимание к Глобальному Югу приоритетом для НБР - РИА Новости, 22.10.2024
Роуссефф назвала внимание к Глобальному Югу приоритетом для НБР
Расширение БРИКС и концентрация внимания на проектах в странах Глобального Юга - приоритет Нового банка развития БРИКС, заявила глава банка Дилма Роуссефф на... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:54
2024-10-22T12:55
россия
юг
казань
владимир путин
новый банк развития
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979298768_0:313:3083:2047_1920x0_80_0_0_96ba7144a54e1d127a18058ebaeb1cef.jpg
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Расширение БРИКС и концентрация внимания на проектах в странах Глобального Юга - приоритет Нового банка развития БРИКС, заявила глава банка Дилма Роуссефф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Сейчас мы видим, как объединение БРИКС проходит один из новых этапов своего созревания. И я считаю, что БРИКС также может включать в себя и другие страны глобального Юга", - сказала Роуссефф. Она отметила, что это поможет определить новые сферы и направления сотрудничества. "В этой связи как расширение БРИКС, так и концентрация нашего внимания на обеспечении необходимого финансирования проектов в странах глобального Юга, является приоритетом", - подчеркнула она. Встреча Путина и Роуссефф состоялась во вторник на полях саммита БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
https://ria.ru/20241017/briks-1978380302.html
россия
юг
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979298768_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d75547bb86807486081a71654658ff12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юг, казань, владимир путин, новый банк развития, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Юг, Казань, Владимир Путин, Новый банк развития, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Роуссефф назвала внимание к Глобальному Югу приоритетом для НБР

Роуссефф назвала проекты в странах Глобального Юга приоритетом для НБР

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Расширение БРИКС и концентрация внимания на проектах в странах Глобального Юга - приоритет Нового банка развития БРИКС, заявила глава банка Дилма Роуссефф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Сейчас мы видим, как объединение БРИКС проходит один из новых этапов своего созревания. И я считаю, что БРИКС также может включать в себя и другие страны глобального Юга", - сказала Роуссефф.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
Вчера, 02:40
Она отметила, что это поможет определить новые сферы и направления сотрудничества.
"В этой связи как расширение БРИКС, так и концентрация нашего внимания на обеспечении необходимого финансирования проектов в странах глобального Юга, является приоритетом", - подчеркнула она.
Встреча Путина и Роуссефф состоялась во вторник на полях саммита БРИКС в Казани.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
17 октября, 11:07
 
РоссияЮгКазаньВладимир ПутинНовый банк развитияСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала