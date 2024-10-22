https://ria.ru/20241022/briks-1979299872.html

Роуссефф назвала внимание к Глобальному Югу приоритетом для НБР

Роуссефф назвала внимание к Глобальному Югу приоритетом для НБР - РИА Новости, 22.10.2024

Роуссефф назвала внимание к Глобальному Югу приоритетом для НБР

Расширение БРИКС и концентрация внимания на проектах в странах Глобального Юга - приоритет Нового банка развития БРИКС, заявила глава банка Дилма Роуссефф на... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:54

2024-10-22T12:54

2024-10-22T12:55

россия

юг

казань

владимир путин

новый банк развития

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Расширение БРИКС и концентрация внимания на проектах в странах Глобального Юга - приоритет Нового банка развития БРИКС, заявила глава банка Дилма Роуссефф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Сейчас мы видим, как объединение БРИКС проходит один из новых этапов своего созревания. И я считаю, что БРИКС также может включать в себя и другие страны глобального Юга", - сказала Роуссефф. Она отметила, что это поможет определить новые сферы и направления сотрудничества. "В этой связи как расширение БРИКС, так и концентрация нашего внимания на обеспечении необходимого финансирования проектов в странах глобального Юга, является приоритетом", - подчеркнула она. Встреча Путина и Роуссефф состоялась во вторник на полях саммита БРИКС в Казани.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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россия, юг, казань, владимир путин, новый банк развития, саммит брикс в казани в 2024 году