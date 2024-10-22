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Глава НБР заявила о приверженности финансированию в нацвалютах - РИА Новости, 22.10.2024
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12:50 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/briks-1979298445.html
Глава НБР заявила о приверженности финансированию в нацвалютах
Глава НБР заявила о приверженности финансированию в нацвалютах - РИА Новости, 22.10.2024
Глава НБР заявила о приверженности финансированию в нацвалютах
Глава Нового банка развития (НБР) Дилма Роуссефф отметила важность финансирования проектов в странах Глобального Юга в национальных валютах, подчеркнув, что... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:50
2024-10-22T12:50
экономика
казань
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Глава Нового банка развития (НБР) Дилма Роуссефф отметила важность финансирования проектов в странах Глобального Юга в национальных валютах, подчеркнув, что банк привержен такому подходу. Роуссефф на встрече с Путины отметила, что страны Глобального Юга нуждаются финансировании, при этом в настоящее время "условия его получения довольно сложные". "Мы действительно направили довольно масштабное финансирование на ряд проектов, но оно все равно недостаточно в сравнении с нуждами стран Глобального Юга. Именно поэтому очень важно обеспечивать финансирование в национальных валютах, в специальных форматах. И Новый банк развития привержен этому", - сказала президент НБР на встрече в Казани.
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экономика, казань, саммит брикс в казани в 2024 году
Экономика, Казань, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Глава НБР заявила о приверженности финансированию в нацвалютах

Глава НБР: важно финансировать проекты стран Глобального Юга в нацвалютах

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Глава Нового банка развития (НБР) Дилма Роуссефф отметила важность финансирования проектов в странах Глобального Юга в национальных валютах, подчеркнув, что банк привержен такому подходу.
Роуссефф на встрече с Путины отметила, что страны Глобального Юга нуждаются финансировании, при этом в настоящее время "условия его получения довольно сложные".
"Мы действительно направили довольно масштабное финансирование на ряд проектов, но оно все равно недостаточно в сравнении с нуждами стран Глобального Юга. Именно поэтому очень важно обеспечивать финансирование в национальных валютах, в специальных форматах. И Новый банк развития привержен этому", - сказала президент НБР на встрече в Казани.
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