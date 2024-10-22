https://ria.ru/20241022/briks-1979298445.html

Глава НБР заявила о приверженности финансированию в нацвалютах

Глава НБР заявила о приверженности финансированию в нацвалютах - РИА Новости, 22.10.2024

Глава НБР заявила о приверженности финансированию в нацвалютах

Глава Нового банка развития (НБР) Дилма Роуссефф отметила важность финансирования проектов в странах Глобального Юга в национальных валютах, подчеркнув, что... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:50

2024-10-22T12:50

2024-10-22T12:50

экономика

казань

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Глава Нового банка развития (НБР) Дилма Роуссефф отметила важность финансирования проектов в странах Глобального Юга в национальных валютах, подчеркнув, что банк привержен такому подходу. Роуссефф на встрече с Путины отметила, что страны Глобального Юга нуждаются финансировании, при этом в настоящее время "условия его получения довольно сложные". "Мы действительно направили довольно масштабное финансирование на ряд проектов, но оно все равно недостаточно в сравнении с нуждами стран Глобального Юга. Именно поэтому очень важно обеспечивать финансирование в национальных валютах, в специальных форматах. И Новый банк развития привержен этому", - сказала президент НБР на встрече в Казани.

https://ria.ru/20241017/briks-1978380302.html

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экономика, казань, саммит брикс в казани в 2024 году