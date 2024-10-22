Глава НБР заявила о приверженности финансированию в нацвалютах
Глава НБР: важно финансировать проекты стран Глобального Юга в нацвалютах
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Глава Нового банка развития (НБР) Дилма Роуссефф отметила важность финансирования проектов в странах Глобального Юга в национальных валютах, подчеркнув, что банк привержен такому подходу.
Роуссефф на встрече с Путины отметила, что страны Глобального Юга нуждаются финансировании, при этом в настоящее время "условия его получения довольно сложные".
"Мы действительно направили довольно масштабное финансирование на ряд проектов, но оно все равно недостаточно в сравнении с нуждами стран Глобального Юга. Именно поэтому очень важно обеспечивать финансирование в национальных валютах, в специальных форматах. И Новый банк развития привержен этому", - сказала президент НБР на встрече в Казани.
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