https://ria.ru/20241022/briks-1979292462.html

Глава МИД Белоруссии назвал членство в БРИКС мечтой Минска

Глава МИД Белоруссии назвал членство в БРИКС мечтой Минска - РИА Новости, 22.10.2024

Глава МИД Белоруссии назвал членство в БРИКС мечтой Минска

Белоруссия рассчитывает, что республике будет предоставлен статус страны-партнера БРИКС, но мечтает в будущем стать полноправным членом, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:38

2024-10-22T12:38

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МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает, что республике будет предоставлен статус страны-партнера БРИКС, но мечтает в будущем стать полноправным членом, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Максим Рыженков. Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой заявил, что страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что в объединении появится категория стран-партнеров - ступень перед полным членством, и пообещал продвигать получение Минском этого статуса. "Мы, конечно, очень ожидаем, что вот этот статус будет Беларуси предоставлен. Мы считаем, что в силу своего политического и экономического развития мы вправе рассчитывать на участие в этом проекте", - сказал министр. Он подчеркнул, что практически по всем политическим вопросам Минск является единомышленником с теми странами, которые входят в БРИКС, даже с учетом недавнего расширения организации. "Со всеми у нас ровные, хорошие отношения, со многими - даже выходящие на уровень стратегического партнерства", - сказал глава МИД. Он отметил, что на данный момент Минск может только периодически, по приглашению страны-председателя БРИКС, принимать участие в мероприятиях организации. Рыженков заявил, что это "категорически мало" для Белоруссии, которая хочет пользоваться всеми преимуществами, вытекающими из сотрудничества с этой организацией. "А уже статус партнера дает права, как я понимаю, принимать участие во всех мероприятиях организации, участвовать в разных механизмах, торгово-экономических, финансовых инструментах, в гуманитарных проектах, каких-то политических. Но в формате партнеров. Да, без права решающего голоса", - отметил он. Министр пояснил, что это пока рассуждает гипотетически, потому что как раз сейчас в Казани, где проходит саммит организации, и вырабатываются критерии, требования и права стран-партнеров БРИКС. "Конечно, вопрос членства — это наша мечта", - добавил Рыженков.

https://ria.ru/20241017/briks-1978380302.html

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