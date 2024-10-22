Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС
Путин встретился с президентом Нового банка развития БРИКС Роуссефф в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф началась в Казани.
Встреча с Роуссефф является первым международным контактом в графике президента России на полях саммита БРИКС.
С российской стороны во встрече участвуют глава ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы АП РФ Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Минфина Антон Силуанов.
Во вторник у Путина состоятся переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, также запланированы "обстоятельные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином". Далее, согласно программе саммита, лидеры БРИКС соберутся на неформальный ужин в казанской ратуше.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
Предыдущая встреча Путина с Роуссефф состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне текущего года.