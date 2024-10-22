Рейтинг@Mail.ru
Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 22.10.2024 (обновлено: 12:36 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/briks-1979289327.html
Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС
Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф началась в Казани. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:34
2024-10-22T12:36
россия
казань
индия
владимир путин
эльвира набиуллина
максим орешкин
брикс
новый банк развития
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979288644_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_ee632a830959d357fb2511848b4d4f4b.jpg
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф началась в Казани. Встреча с Роуссефф является первым международным контактом в графике президента России на полях саммита БРИКС. С российской стороны во встрече участвуют глава ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы АП РФ Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Минфина Антон Силуанов. Во вторник у Путина состоятся переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, также запланированы "обстоятельные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином". Далее, согласно программе саммита, лидеры БРИКС соберутся на неформальный ужин в казанской ратуше. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. Предыдущая встреча Путина с Роуссефф состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне текущего года.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
россия
казань
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979288644_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_320cdd46cfb0133fb2dcc9725697fa1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казань, индия, владимир путин, эльвира набиуллина, максим орешкин, брикс, новый банк развития, центральный банк рф (цб рф), саммит брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика
Россия, Казань, Индия, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Максим Орешкин, БРИКС, Новый банк развития, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Саммит БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика
Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС

Путин встретился с президентом Нового банка развития БРИКС Роуссефф в Казани

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф началась в Казани.
Встреча с Роуссефф является первым международным контактом в графике президента России на полях саммита БРИКС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
Вчера, 08:00
С российской стороны во встрече участвуют глава ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы АП РФ Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Минфина Антон Силуанов.
Во вторник у Путина состоятся переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, также запланированы "обстоятельные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином". Далее, согласно программе саммита, лидеры БРИКС соберутся на неформальный ужин в казанской ратуше.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
Предыдущая встреча Путина с Роуссефф состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне текущего года.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Все решится в ближайшие три дня. Россия нашла путь к справедливому миру
Вчера, 00:00
 
РоссияКазаньИндияВладимир ПутинЭльвира НабиуллинаМаксим ОрешкинБРИКСНовый банк развитияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Саммит БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала