https://ria.ru/20241022/briks-1979289327.html

Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС

Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Путин проводит встречу с президентом Нового банка развития БРИКС

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф началась в Казани. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:34

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф началась в Казани. Встреча с Роуссефф является первым международным контактом в графике президента России на полях саммита БРИКС. С российской стороны во встрече участвуют глава ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы АП РФ Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Минфина Антон Силуанов. Во вторник у Путина состоятся переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, также запланированы "обстоятельные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином". Далее, согласно программе саммита, лидеры БРИКС соберутся на неформальный ужин в казанской ратуше. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. Предыдущая встреча Путина с Роуссефф состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне текущего года.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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Ольга Фомченкова

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