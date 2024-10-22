Путин заявил об увеличении расчетов в нацвалютах стран БРИКС
Путин: рост доли нацвалют в торговле стран БРИКС снизит геополитические риски
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Рост доли национальных валют в расчетах между странами БРИКС позволяет снизить геополитические риски, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф.
«
"Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран — участниц БРИКС и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики", — сказал российский лидер.
Орешкин будет отвечать за экономическое сотрудничество с БРИКС
19 октября, 11:12
Он назвал Новый банк развития хорошим и перспективным финансовым институтом. С 2018 года банк профинансировал около ста проектов в общей сложности примерно на 33 миллиарда долларов.
В свою очередь, Роуссефф отметила, что страны Глобального Юга нуждаются в финансировании, при этом сейчас условия его получения довольно сложные.
«
"Мы действительно направили довольно масштабное финансирование на ряд проектов, но оно все равно недостаточно в сравнении с нуждами стран Глобального Юга. Именно поэтому очень важно обеспечивать финансирование в национальных валютах, в специальных форматах. И Новый банк развития привержен этому", — добавила она.
Встреча прошла в Казани, на полях саммита БРИКС. В ней приняли участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов.
Страны БРИКС работают над созданием аналога SWIFT
18 октября, 17:53
Основная задача Нового банка развития — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах — членах БРИКС и в развивающихся странах.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024-го к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
БРИКС "отъел" у "Большой семерки" десятую часть мировой экономики
21 октября, 05:49