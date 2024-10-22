https://ria.ru/20241022/briks-1979287773.html

Путин заявил об увеличении расчетов в нацвалютах стран БРИКС

Путин заявил об увеличении расчетов в нацвалютах стран БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Путин заявил об увеличении расчетов в нацвалютах стран БРИКС

Рост доли национальных валют в расчетах между странами БРИКС позволяет снизить геополитические риски, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Нового... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:30

2024-10-22T12:30

2024-10-22T13:02

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Рост доли национальных валют в расчетах между странами БРИКС позволяет снизить геополитические риски, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф."Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран — участниц БРИКС и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики", — сказал российский лидер.Он назвал Новый банк развития хорошим и перспективным финансовым институтом. С 2018 года банк профинансировал около ста проектов в общей сложности примерно на 33 миллиарда долларов.В свою очередь, Роуссефф отметила, что страны Глобального Юга нуждаются в финансировании, при этом сейчас условия его получения довольно сложные."Мы действительно направили довольно масштабное финансирование на ряд проектов, но оно все равно недостаточно в сравнении с нуждами стран Глобального Юга. Именно поэтому очень важно обеспечивать финансирование в национальных валютах, в специальных форматах. И Новый банк развития привержен этому", — добавила она.Встреча прошла в Казани, на полях саммита БРИКС. В ней приняли участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов.Основная задача Нового банка развития — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах — членах БРИКС и в развивающихся странах.

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https://ria.ru/20241021/briks-1979052433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саммит брикс в казани в 2024 году