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Путин заявил об увеличении расчетов в нацвалютах стран БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
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12:30 22.10.2024 (обновлено: 13:02 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/briks-1979287773.html
Путин заявил об увеличении расчетов в нацвалютах стран БРИКС
Путин заявил об увеличении расчетов в нацвалютах стран БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Путин заявил об увеличении расчетов в нацвалютах стран БРИКС
Рост доли национальных валют в расчетах между странами БРИКС позволяет снизить геополитические риски, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Нового... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:30
2024-10-22T13:02
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Рост доли национальных валют в расчетах между странами БРИКС позволяет снизить геополитические риски, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф.&quot;Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран — участниц БРИКС и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики&quot;, — сказал российский лидер.Он назвал Новый банк развития хорошим и перспективным финансовым институтом. С 2018 года банк профинансировал около ста проектов в общей сложности примерно на 33 миллиарда долларов.В свою очередь, Роуссефф отметила, что страны Глобального Юга нуждаются в финансировании, при этом сейчас условия его получения довольно сложные."Мы действительно направили довольно масштабное финансирование на ряд проектов, но оно все равно недостаточно в сравнении с нуждами стран Глобального Юга. Именно поэтому очень важно обеспечивать финансирование в национальных валютах, в специальных форматах. И Новый банк развития привержен этому", — добавила она.Встреча прошла в Казани, на полях саммита БРИКС. В ней приняли участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов.Основная задача Нового банка развития — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах — членах БРИКС и в развивающихся странах.
https://ria.ru/20241019/oreshkin-1978873967.html
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саммит брикс в казани в 2024 году
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин заявил об увеличении расчетов в нацвалютах стран БРИКС

Путин: рост доли нацвалют в торговле стран БРИКС снизит геополитические риски

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Рост доли национальных валют в расчетах между странами БРИКС позволяет снизить геополитические риски, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф.
«

"Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран — участниц БРИКС и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики", — сказал российский лидер.

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Он назвал Новый банк развития хорошим и перспективным финансовым институтом. С 2018 года банк профинансировал около ста проектов в общей сложности примерно на 33 миллиарда долларов.
В свою очередь, Роуссефф отметила, что страны Глобального Юга нуждаются в финансировании, при этом сейчас условия его получения довольно сложные.
«
"Мы действительно направили довольно масштабное финансирование на ряд проектов, но оно все равно недостаточно в сравнении с нуждами стран Глобального Юга. Именно поэтому очень важно обеспечивать финансирование в национальных валютах, в специальных форматах. И Новый банк развития привержен этому", — добавила она.
Встреча прошла в Казани, на полях саммита БРИКС. В ней приняли участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов.
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БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024-го к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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