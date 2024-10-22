https://ria.ru/20241022/briks-1979287504.html
Путин оценил перспективы Нового банка развития БРИКС
Путин оценил перспективы Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Путин оценил перспективы Нового банка развития БРИКС
Президент России Владимир Путин назвал Новый банк развития БРИКС хорошим и перспективным финансовым институтом. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:29
2024-10-22T12:29
2024-10-22T12:34
экономика
брикс
новый банк развития
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
владимир путин
казань
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Новый банк развития БРИКС хорошим и перспективным финансовым институтом."Мы высоко ценим то, что Вы сделали за последний год. Вообще, это хороший развивающийся и перспективный финансовый институт", - сказал Путин на встрече с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.Президент отметил, что Россия, как страна-председатель БРИКС в этом году, рассчитывает на активное участие Нового банка во встрече лидеров на саммите БРИКС в Казани.
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экономика, брикс, новый банк развития, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, казань
Экономика, БРИКС, Новый банк развития, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин, Казань
Путин оценил перспективы Нового банка развития БРИКС
Путин назвал Новый банк развития БРИКС хорошим и перспективным институтом