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Путин оценил перспективы Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
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12:29 22.10.2024 (обновлено: 12:34 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/briks-1979287504.html
Путин оценил перспективы Нового банка развития БРИКС
Путин оценил перспективы Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Путин оценил перспективы Нового банка развития БРИКС
Президент России Владимир Путин назвал Новый банк развития БРИКС хорошим и перспективным финансовым институтом. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:29
2024-10-22T12:34
экономика
брикс
новый банк развития
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
владимир путин
казань
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Новый банк развития БРИКС хорошим и перспективным финансовым институтом."Мы высоко ценим то, что Вы сделали за последний год. Вообще, это хороший развивающийся и перспективный финансовый институт", - сказал Путин на встрече с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.Президент отметил, что Россия, как страна-председатель БРИКС в этом году, рассчитывает на активное участие Нового банка во встрече лидеров на саммите БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20240924/gonduras-1974511230.html
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экономика, брикс, новый банк развития, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, казань
Экономика, БРИКС, Новый банк развития, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин, Казань
Путин оценил перспективы Нового банка развития БРИКС

Путин назвал Новый банк развития БРИКС хорошим и перспективным институтом

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Новый банк развития БРИКС хорошим и перспективным финансовым институтом.
"Мы высоко ценим то, что Вы сделали за последний год. Вообще, это хороший развивающийся и перспективный финансовый институт", - сказал Путин на встрече с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.
Президент отметил, что Россия, как страна-председатель БРИКС в этом году, рассчитывает на активное участие Нового банка во встрече лидеров на саммите БРИКС в Казани.
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ЭкономикаБРИКСНовый банк развитияСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияВладимир ПутинКазань
 
 
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