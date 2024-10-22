https://ria.ru/20241022/briks-1979284849.html

На саммите БРИКС представили "Этнографическую мозаику" стран объединения

На саммите БРИКС представили "Этнографическую мозаику" стран объединения - РИА Новости, 22.10.2024

На саммите БРИКС представили "Этнографическую мозаику" стран объединения

На саммите БРИКС в Казани представили "Этнографическую мозаику" стран объединения, она рассказывает участникам мероприятия о природе каждого государства,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:13

2024-10-22T12:13

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. На саммите БРИКС в Казани представили "Этнографическую мозаику" стран объединения, она рассказывает участникам мероприятия о природе каждого государства, передает корреспондент РИА Новости. Во время работы над скульптурами, которые отражают растительный и животный мир стран БРИКС, художники изучали особенности природы. В проекте участвовали не только российские преподаватели и студенты, но и представители стран БРИКС. "Скульптуры созданы молодыми художниками, воспитанниками академической школы, в том числе представляющими Китай, Индию, Бразилию, Эфиопию. Создатели экспозиции не претендуют на точность выбора. Да и возможен ли он? БРИКС - это союз государств, представляющих разные континенты", - говорится на одном из стендов экспозиции. Например, Россию "представляют" березы, кит и медведь.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

китай

индия

бразилия

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