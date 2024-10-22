Си Цзиньпин оценил подготовку к саммиту БРИКС в Казани
Си Цзиньпин оценил высокий уровень подготовки к саммиту БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. 22 октября 2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. 22 октября 2024
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин оценил высокий уровень подготовки к саммиту БРИКС в Казани.
"Очень хорошая работа в подготовке саммита в Казани", - сказал он главе Татарстана Рустаму Минниханову, который встретил его у трапа самолёта в международном аэропорту Казани.
Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.