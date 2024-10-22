https://ria.ru/20241022/braziliya-1979228734.html
МИД Бразилии: черновик итоговой декларации саммита БРИКС находится в работе
МИД Бразилии: черновик итоговой декларации саммита БРИКС находится в работе - РИА Новости, 22.10.2024
МИД Бразилии: черновик итоговой декларации саммита БРИКС находится в работе
Черновик итоговой декларации саммита лидеров стран БРИКС в работе, среди его возможных тем как традиционные вопросы финансового взаимодействия, так и новые... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T04:46
2024-10-22T04:46
2024-10-22T04:46
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Черновик итоговой декларации саммита лидеров стран БРИКС в работе, среди его возможных тем как традиционные вопросы финансового взаимодействия, так и новые области вроде искусственного интеллекта, заявил РИА Новости секретарь по Азиатско-Тихоокеанскому региону бразильского МИД Эдуардо Паес Сабойа. "Черновик декларации сейчас в работе здесь, и его еще должны принять… Мы заинтересованы во многих темах. Одна из них - сотрудничество в финансовой сфере", - сказал Сабойа. Он выразил надежду, что результаты сотрудничества в финансовой сфере будут отражены в итоговой декларации лидеров стран БРИКС. "Нам (также интересна - ред.) дискуссия вокруг государств-партнеров. Горячая тема, которая привлекает много внимания со стороны СМИ. Новые темы, как искусственный интеллект, также важны для будущего, они обсуждаются. Не знаю, что будет отражено (в итоговой декларации -ред.), но это очень важная сфера. Есть и другие темы", - подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что ожидается очень длинная декларация. "Потому что страны БРИКС обсудили много тем, начиная от проблематики Ближнего Востока до информационно-коммуникационных технологий, климат. Это (будет - ред.) первая декларация лидеров с новыми членами. Это занимает больше времени, потому что больше стран сидят за столом, они предлагают свои идеи", - сказал дипломат. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.
https://ria.ru/20241022/deputat-1979227476.html
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в мире, казань, ближний восток, брикс, саммит брикс
В мире, Казань, Ближний Восток, БРИКС, Саммит БРИКС
МИД Бразилии: черновик итоговой декларации саммита БРИКС находится в работе
МИД Бразилии: в декларации саммита БРИКС могут быть новые темы вроде ИИ
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Черновик итоговой декларации саммита лидеров стран БРИКС в работе, среди его возможных тем как традиционные вопросы финансового взаимодействия, так и новые области вроде искусственного интеллекта, заявил РИА Новости секретарь по Азиатско-Тихоокеанскому региону бразильского МИД Эдуардо Паес Сабойа.
"Черновик декларации сейчас в работе здесь, и его еще должны принять… Мы заинтересованы во многих темах. Одна из них - сотрудничество в финансовой сфере", - сказал Сабойа.
Он выразил надежду, что результаты сотрудничества в финансовой сфере будут отражены в итоговой декларации лидеров стран БРИКС.
"Нам (также интересна - ред.) дискуссия вокруг государств-партнеров. Горячая тема, которая привлекает много внимания со стороны СМИ. Новые темы, как искусственный интеллект, также важны для будущего, они обсуждаются. Не знаю, что будет отражено (в итоговой декларации -ред.), но это очень важная сфера. Есть и другие темы", - подчеркнул собеседник агентства.
Он отметил, что ожидается очень длинная декларация. "Потому что страны БРИКС обсудили много тем, начиная от проблематики Ближнего Востока
до информационно-коммуникационных технологий, климат. Это (будет - ред.) первая декларация лидеров с новыми членами. Это занимает больше времени, потому что больше стран сидят за столом, они предлагают свои идеи", - сказал дипломат.
С 22 по 24 октября в Казани
пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.