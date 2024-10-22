https://ria.ru/20241022/braziliya-1979228734.html

МИД Бразилии: черновик итоговой декларации саммита БРИКС находится в работе

МИД Бразилии: черновик итоговой декларации саммита БРИКС находится в работе - РИА Новости, 22.10.2024

МИД Бразилии: черновик итоговой декларации саммита БРИКС находится в работе

Черновик итоговой декларации саммита лидеров стран БРИКС в работе, среди его возможных тем как традиционные вопросы финансового взаимодействия, так и новые... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T04:46

2024-10-22T04:46

2024-10-22T04:46

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Черновик итоговой декларации саммита лидеров стран БРИКС в работе, среди его возможных тем как традиционные вопросы финансового взаимодействия, так и новые области вроде искусственного интеллекта, заявил РИА Новости секретарь по Азиатско-Тихоокеанскому региону бразильского МИД Эдуардо Паес Сабойа. "Черновик декларации сейчас в работе здесь, и его еще должны принять… Мы заинтересованы во многих темах. Одна из них - сотрудничество в финансовой сфере", - сказал Сабойа. Он выразил надежду, что результаты сотрудничества в финансовой сфере будут отражены в итоговой декларации лидеров стран БРИКС. "Нам (также интересна - ред.) дискуссия вокруг государств-партнеров. Горячая тема, которая привлекает много внимания со стороны СМИ. Новые темы, как искусственный интеллект, также важны для будущего, они обсуждаются. Не знаю, что будет отражено (в итоговой декларации -ред.), но это очень важная сфера. Есть и другие темы", - подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что ожидается очень длинная декларация. "Потому что страны БРИКС обсудили много тем, начиная от проблематики Ближнего Востока до информационно-коммуникационных технологий, климат. Это (будет - ред.) первая декларация лидеров с новыми членами. Это занимает больше времени, потому что больше стран сидят за столом, они предлагают свои идеи", - сказал дипломат. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.

https://ria.ru/20241022/deputat-1979227476.html

https://ria.ru/20241021/vuchich-1979208174.html

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