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В Бразилии заявили о заинтересованности в использовании нацвалют в торговле - РИА Новости, 22.10.2024
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16:22 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/brazilija-1979367740.html
В Бразилии заявили о заинтересованности в использовании нацвалют в торговле
В Бразилии заявили о заинтересованности в использовании нацвалют в торговле - РИА Новости, 22.10.2024
В Бразилии заявили о заинтересованности в использовании нацвалют в торговле
Бразилия крайне заинтересована в использовании национальных валют в торговле между странами БРИКС, это возможно, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:22
2024-10-22T16:22
бразилия
россия
казань
мауру виейра
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
экономика
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Бразилия крайне заинтересована в использовании национальных валют в торговле между странами БРИКС, это возможно, заявил в интервью РИА Новости глава бразильского МИД Мауру Виейра. "Возможность использования местных валют в торговле между странами БРИКС - тема, вызывающая большой интерес у президента Лулы да Силвы, и Бразилия выступает за то, чтобы сделать эту новую модальность доступной для экономических агентов - членов группы (БРИКС - ред.)", - сказал министр. Вместе с тем он отметил, что проект такого масштаба требует исследований и времени для разработки. "Технические дискуссии покажут нам путь, но у Бразилии уже есть некоторый положительный опыт в этой области, который показывает, что такая альтернатива по оплате внешнеторговых операций возможна", - подчеркнул Виейра. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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бразилия, россия, казань, мауру виейра, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика
Бразилия, Россия, Казань, Мауру Виейра, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика
В Бразилии заявили о заинтересованности в использовании нацвалют в торговле

Виейра: Бразилия заинтересована в использовании национальных валют в торговле

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрилет министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры на саммит БРИКС в Казани
Прилет министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Прилет министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры на саммит БРИКС в Казани
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Бразилия крайне заинтересована в использовании национальных валют в торговле между странами БРИКС, это возможно, заявил в интервью РИА Новости глава бразильского МИД Мауру Виейра.
"Возможность использования местных валют в торговле между странами БРИКС - тема, вызывающая большой интерес у президента Лулы да Силвы, и Бразилия выступает за то, чтобы сделать эту новую модальность доступной для экономических агентов - членов группы (БРИКС - ред.)", - сказал министр.
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Вместе с тем он отметил, что проект такого масштаба требует исследований и времени для разработки.
"Технические дискуссии покажут нам путь, но у Бразилии уже есть некоторый положительный опыт в этой области, который показывает, что такая альтернатива по оплате внешнеторговых операций возможна", - подчеркнул Виейра.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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БразилияРоссияКазаньМауру ВиейраБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуЭкономика
 
 
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