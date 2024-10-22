https://ria.ru/20241022/brazilija-1979367740.html

В Бразилии заявили о заинтересованности в использовании нацвалют в торговле

В Бразилии заявили о заинтересованности в использовании нацвалют в торговле - РИА Новости, 22.10.2024

В Бразилии заявили о заинтересованности в использовании нацвалют в торговле

Бразилия крайне заинтересована в использовании национальных валют в торговле между странами БРИКС, это возможно, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:22

2024-10-22T16:22

2024-10-22T16:22

бразилия

россия

казань

мауру виейра

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

экономика

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Бразилия крайне заинтересована в использовании национальных валют в торговле между странами БРИКС, это возможно, заявил в интервью РИА Новости глава бразильского МИД Мауру Виейра. "Возможность использования местных валют в торговле между странами БРИКС - тема, вызывающая большой интерес у президента Лулы да Силвы, и Бразилия выступает за то, чтобы сделать эту новую модальность доступной для экономических агентов - членов группы (БРИКС - ред.)", - сказал министр. Вместе с тем он отметил, что проект такого масштаба требует исследований и времени для разработки. "Технические дискуссии покажут нам путь, но у Бразилии уже есть некоторый положительный опыт в этой области, который показывает, что такая альтернатива по оплате внешнеторговых операций возможна", - подчеркнул Виейра. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

бразилия, россия, казань, мауру виейра, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика