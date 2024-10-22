Бразилия считает, что для встречи платформы "Друзья мира" нужно время
Глава МИД Бразилии Виейра: для встречи платформы "Друзья мира" необходимо время
Флаг Бразилии . Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Бразилия полагает, что для проведения встречи платформы "Друзья мира" и присоединения новых участников необходимо время, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра.
"Во время встречи в Нью-Йорке было объявлено, что различные страны Глобального юга могут присоединиться к инициативе. Причем по меньшей мере 12 стран присоединились тогда", - сказал он.
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Отвечая на вопрос о том, когда может состояться встреча платформы, министр отметил, что необходимо немного времени, чтобы присоединились новые члены объединения и организовалась встреча платформы.
"И прежде всего для того, чтобы стороны тоже могли оценить это предложение, поскольку любая успешная попытка начать диалог зависит от его принятия сторонами, непосредственно вовлеченными в конфликт", - отметил министр.
Ранее глава китайского МИД Ван И заявил, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. Также в обсуждении приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.
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