https://ria.ru/20241022/brazilija-1979361161.html

Бразилия считает, что для встречи платформы "Друзья мира" нужно время

Бразилия считает, что для встречи платформы "Друзья мира" нужно время - РИА Новости, 22.10.2024

Бразилия считает, что для встречи платформы "Друзья мира" нужно время

Бразилия полагает, что для проведения встречи платформы "Друзья мира" и присоединения новых участников необходимо время, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:00

2024-10-22T16:00

2024-10-22T16:00

в мире

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китай

нью-йорк (город)

мауру виейра

ван и (политик)

оон

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Бразилия полагает, что для проведения встречи платформы "Друзья мира" и присоединения новых участников необходимо время, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра. "Во время встречи в Нью-Йорке было объявлено, что различные страны Глобального юга могут присоединиться к инициативе. Причем по меньшей мере 12 стран присоединились тогда", - сказал он. Отвечая на вопрос о том, когда может состояться встреча платформы, министр отметил, что необходимо немного времени, чтобы присоединились новые члены объединения и организовалась встреча платформы. "И прежде всего для того, чтобы стороны тоже могли оценить это предложение, поскольку любая успешная попытка начать диалог зависит от его принятия сторонами, непосредственно вовлеченными в конфликт", - отметил министр. Ранее глава китайского МИД Ван И заявил, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. Также в обсуждении приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.

https://ria.ru/20241016/siyyarto-1978257028.html

https://ria.ru/20240927/ukraina-1975183351.html

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китай

нью-йорк (город)

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в мире, бразилия, китай, нью-йорк (город), мауру виейра, ван и (политик), оон