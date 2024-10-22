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Бразилия считает, что для встречи платформы "Друзья мира" нужно время - РИА Новости, 22.10.2024
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16:00 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/brazilija-1979361161.html
Бразилия считает, что для встречи платформы "Друзья мира" нужно время
Бразилия считает, что для встречи платформы "Друзья мира" нужно время - РИА Новости, 22.10.2024
Бразилия считает, что для встречи платформы "Друзья мира" нужно время
Бразилия полагает, что для проведения встречи платформы "Друзья мира" и присоединения новых участников необходимо время, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:00
2024-10-22T16:00
в мире
бразилия
китай
нью-йорк (город)
мауру виейра
ван и (политик)
оон
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Бразилия полагает, что для проведения встречи платформы "Друзья мира" и присоединения новых участников необходимо время, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра. "Во время встречи в Нью-Йорке было объявлено, что различные страны Глобального юга могут присоединиться к инициативе. Причем по меньшей мере 12 стран присоединились тогда", - сказал он. Отвечая на вопрос о том, когда может состояться встреча платформы, министр отметил, что необходимо немного времени, чтобы присоединились новые члены объединения и организовалась встреча платформы. "И прежде всего для того, чтобы стороны тоже могли оценить это предложение, поскольку любая успешная попытка начать диалог зависит от его принятия сторонами, непосредственно вовлеченными в конфликт", - отметил министр. Ранее глава китайского МИД Ван И заявил, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. Также в обсуждении приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.
https://ria.ru/20241016/siyyarto-1978257028.html
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в мире, бразилия, китай, нью-йорк (город), мауру виейра, ван и (политик), оон
В мире, Бразилия, Китай, Нью-Йорк (город), Мауру Виейра, Ван И (политик), ООН
Бразилия считает, что для встречи платформы "Друзья мира" нужно время

Глава МИД Бразилии Виейра: для встречи платформы "Друзья мира" необходимо время

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Бразилия полагает, что для проведения встречи платформы "Друзья мира" и присоединения новых участников необходимо время, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра.
"Во время встречи в Нью-Йорке было объявлено, что различные страны Глобального юга могут присоединиться к инициативе. Причем по меньшей мере 12 стран присоединились тогда", - сказал он.
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Отвечая на вопрос о том, когда может состояться встреча платформы, министр отметил, что необходимо немного времени, чтобы присоединились новые члены объединения и организовалась встреча платформы.
"И прежде всего для того, чтобы стороны тоже могли оценить это предложение, поскольку любая успешная попытка начать диалог зависит от его принятия сторонами, непосредственно вовлеченными в конфликт", - отметил министр.
Ранее глава китайского МИД Ван И заявил, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. Также в обсуждении приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.
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В миреБразилияКитайНью-Йорк (город)Мауру ВиейраВан И (политик)ООН
 
 
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