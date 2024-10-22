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Бразилия выступила против антироссийских санкций - РИА Новости, 22.10.2024
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13:32 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/brazilija-1979310165.html
Бразилия выступила против антироссийских санкций
Бразилия выступила против антироссийских санкций - РИА Новости, 22.10.2024
Бразилия выступила против антироссийских санкций
Бразилия поддерживает нормальные отношения с РФ и выступает против антироссийских санкций, которые вредят лишь Западу, заявил специальный помощник президента... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:32
2024-10-22T13:32
в мире
россия
бразилия
казань
луис инасиу лула да силва
владимир путин
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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Бразилия поддерживает нормальные отношения с РФ и выступает против антироссийских санкций, которые вредят лишь Западу, заявил специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим в интервью журналу Spiegel. "У нас нормальные отношения с Россией. Мы против санкций" - сказал он на упоминание журналистом того, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва до недавней травмы ноги планировал встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани и недавно провёл с ним телефонный разговор. По словам Аморима, больше всего от санкций страдают сами западноевропейские страны, где экономика стагнирует. "В России, напротив, экономический рост составляет 3%. США сейчас продают западноевропейцам дорогое топливо и газ, которые приходится перевозить на кораблях. Раньше он обходился дешевле - по газопроводу из России", - добавил он. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/otnosheniya-1979226827.html
https://ria.ru/20241016/sanktsii-1978259518.html
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в мире, россия, бразилия, казань, луис инасиу лула да силва, владимир путин
В мире, Россия, Бразилия, Казань, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин
Бразилия выступила против антироссийских санкций

Спецпомощник президента Аморим: Бразилии выступает против антироссийских санкций

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРоссийские флаги
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Бразилия поддерживает нормальные отношения с РФ и выступает против антироссийских санкций, которые вредят лишь Западу, заявил специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим в интервью журналу Spiegel.
"У нас нормальные отношения с Россией. Мы против санкций" - сказал он на упоминание журналистом того, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва до недавней травмы ноги планировал встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани и недавно провёл с ним телефонный разговор.
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По словам Аморима, больше всего от санкций страдают сами западноевропейские страны, где экономика стагнирует.
"В России, напротив, экономический рост составляет 3%. США сейчас продают западноевропейцам дорогое топливо и газ, которые приходится перевозить на кораблях. Раньше он обходился дешевле - по газопроводу из России", - добавил он.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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