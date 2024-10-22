https://ria.ru/20241022/bogomaz-1979231590.html

Еще два БПЛА уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет

Еще два БПЛА уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет - РИА Новости, 22.10.2024

Еще два БПЛА уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет

Еще два беспилотника уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T06:18

2024-10-22T06:18

2024-10-22T06:18

брянская область

александр богомаз

суземский район

космос - риа наука

происшествия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Еще два беспилотника уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее Богомаз сообщал, что восемь беспилотников было сбито в небе над Брянской областью. Он также информировал, что после атаки двух БПЛА в Суземском районе Брянской области частично повреждена кровля нежилого здания и котельной. "Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20241021/energodar-1979137709.html

https://ria.ru/20241022/minoborony-1979229221.html

брянская область

суземский район

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брянская область, александр богомаз, суземский район, космос - риа наука, происшествия