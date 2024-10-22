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Еще два БПЛА уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет - РИА Новости, 22.10.2024
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06:18 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/bogomaz-1979231590.html
Еще два БПЛА уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет
Еще два БПЛА уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет - РИА Новости, 22.10.2024
Еще два БПЛА уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет
Еще два беспилотника уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T06:18
2024-10-22T06:18
брянская область
александр богомаз
суземский район
космос - риа наука
происшествия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Еще два беспилотника уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее Богомаз сообщал, что восемь беспилотников было сбито в небе над Брянской областью. Он также информировал, что после атаки двух БПЛА в Суземском районе Брянской области частично повреждена кровля нежилого здания и котельной. "Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20241021/energodar-1979137709.html
https://ria.ru/20241022/minoborony-1979229221.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, суземский район, космос - риа наука, происшествия
Брянская область, Александр Богомаз, Суземский район, Космос - РИА Наука, Происшествия
Еще два БПЛА уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет

Богомаз: два беспилотника уничтожены силами ПВО над Брянской областью, жертв нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Еще два беспилотника уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Ранее Богомаз сообщал, что восемь беспилотников было сбито в небе над Брянской областью. Он также информировал, что после атаки двух БПЛА в Суземском районе Брянской области частично повреждена кровля нежилого здания и котельной.
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"Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы.
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Брянская областьАлександр БогомазСуземский районКосмос - РИА НаукаПроисшествия
 
 
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