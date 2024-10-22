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Еще два БПЛА уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет
Еще два БПЛА уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет - РИА Новости, 22.10.2024
Еще два БПЛА уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет
Еще два беспилотника уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T06:18
2024-10-22T06:18
2024-10-22T06:18
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Еще два беспилотника уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее Богомаз сообщал, что восемь беспилотников было сбито в небе над Брянской областью. Он также информировал, что после атаки двух БПЛА в Суземском районе Брянской области частично повреждена кровля нежилого здания и котельной. "Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20241021/energodar-1979137709.html
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брянская область, александр богомаз, суземский район, космос - риа наука, происшествия
Брянская область, Александр Богомаз, Суземский район, Космос - РИА Наука, Происшествия
Еще два БПЛА уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет
Богомаз: два беспилотника уничтожены силами ПВО над Брянской областью, жертв нет