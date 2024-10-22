https://ria.ru/20241022/bogomaz-1979227348.html
Еще два БПЛА уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет
Еще два БПЛА уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет - РИА Новости, 22.10.2024
Еще два БПЛА уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет
Еще два БПЛА уничтожены подразделениями ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T04:12
2024-10-22T04:12
2024-10-22T04:16
происшествия
брянская область
космос - риа наука
суземский район
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александр богомаз
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Еще два БПЛА уничтожены подразделениями ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее Богомаз сообщал, что шесть беспилотников было сбито в небе над Брянской областью. Он также информировал, что после атаки двух БПЛА в Суземском районе Брянской области частично повреждена кровля нежилого здания и котельной. "Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241022/gubernator-1979226993.html
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происшествия, брянская область, космос - риа наука, суземский район, россия, александр богомаз
Происшествия, Брянская область, Космос - РИА Наука, Суземский район, Россия, Александр Богомаз
Еще два БПЛА уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет
Богомаз: в Брянской области силы ПВО уничтожили два БПЛА, жертв нет