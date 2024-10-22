https://ria.ru/20241022/bogomaz-1979224116.html

Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области, пострадавших нет

Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области, пострадавших нет - РИА Новости, 22.10.2024

Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области, пострадавших нет

Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T02:15

2024-10-22T02:15

2024-10-22T02:15

специальная военная операция на украине

брянская область

суземский район

происшествия

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573695821_0:168:2927:1814_1920x0_80_0_0_9b827f531454dbb4b45ab886aeca3180.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее ночью Богомаз сообщал, что сбиты четыре беспилотника над Брянской областью. Он также информировал, что после атаки двух БПЛА в Суземском районе Брянской области частично повреждена кровля нежилого здания и котельной. "Еще два вражеских беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших нет, оперативные и экстренные службы работают на местах.

https://ria.ru/20241022/gubernator-1979221714.html

брянская область

суземский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, суземский район, происшествия, александр богомаз