Рейтинг@Mail.ru
Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области, пострадавших нет - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:15 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/bogomaz-1979224116.html
Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области, пострадавших нет
Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области, пострадавших нет - РИА Новости, 22.10.2024
Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области, пострадавших нет
Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T02:15
2024-10-22T02:15
специальная военная операция на украине
брянская область
суземский район
происшествия
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573695821_0:168:2927:1814_1920x0_80_0_0_9b827f531454dbb4b45ab886aeca3180.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее ночью Богомаз сообщал, что сбиты четыре беспилотника над Брянской областью. Он также информировал, что после атаки двух БПЛА в Суземском районе Брянской области частично повреждена кровля нежилого здания и котельной. "Еще два вражеских беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших нет, оперативные и экстренные службы работают на местах.
https://ria.ru/20241022/gubernator-1979221714.html
брянская область
суземский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573695821_142:0:2785:1982_1920x0_80_0_0_edea06ff3096e8f84d90b59dd8f1cf48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, суземский район, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Суземский район, Происшествия, Александр Богомаз
Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области, пострадавших нет

Богомаз: в Брянской области уничтожили еще два беспилотника, пострадавших нет

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Ранее ночью Богомаз сообщал, что сбиты четыре беспилотника над Брянской областью. Он также информировал, что после атаки двух БПЛА в Суземском районе Брянской области частично повреждена кровля нежилого здания и котельной.
"Еще два вражеских беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавших нет, оперативные и экстренные службы работают на местах.
Глава Курской области Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Ракетную опасность объявляли в Курской области на четыре минуты
00:53
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьСуземский районПроисшествияАлександр Богомаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала