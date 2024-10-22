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Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области, пострадавших нет
Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области, пострадавших нет - РИА Новости, 22.10.2024
Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области, пострадавших нет
Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T02:15
2024-10-22T02:15
2024-10-22T02:15
специальная военная операция на украине
брянская область
суземский район
происшествия
александр богомаз
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее ночью Богомаз сообщал, что сбиты четыре беспилотника над Брянской областью. Он также информировал, что после атаки двух БПЛА в Суземском районе Брянской области частично повреждена кровля нежилого здания и котельной. "Еще два вражеских беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших нет, оперативные и экстренные службы работают на местах.
https://ria.ru/20241022/gubernator-1979221714.html
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брянская область, суземский район, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Суземский район, Происшествия, Александр Богомаз
Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области, пострадавших нет
Богомаз: в Брянской области уничтожили еще два беспилотника, пострадавших нет