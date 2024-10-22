https://ria.ru/20241022/bogomaz-1979223544.html

В Брянской области уничтожили два БПЛА, пострадавших нет

В Брянской области уничтожили два БПЛА, пострадавших нет - РИА Новости, 22.10.2024

В Брянской области уничтожили два БПЛА, пострадавших нет

Еще два беспилотника уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T01:40

2024-10-22T01:40

2024-10-22T01:40

происшествия

космос - риа наука

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Еще два беспилотника уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее ночью Богомаз сообщал, что были уничтожены два беспилотника в Брянской области. "Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале. Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20241022/dnr-1979220306.html

брянская область

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происшествия, космос - риа наука, брянская область, александр богомаз