https://ria.ru/20241022/bogomaz-1979223544.html
В Брянской области уничтожили два БПЛА, пострадавших нет
В Брянской области уничтожили два БПЛА, пострадавших нет - РИА Новости, 22.10.2024
В Брянской области уничтожили два БПЛА, пострадавших нет
Еще два беспилотника уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T01:40
2024-10-22T01:40
2024-10-22T01:40
происшествия
космос - риа наука
брянская область
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957088553_0:0:2437:1370_1920x0_80_0_0_e4a74bc54e147b8befc5bbc45cb94763.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Еще два беспилотника уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее ночью Богомаз сообщал, что были уничтожены два беспилотника в Брянской области. "Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале. Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20241022/dnr-1979220306.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957088553_217:0:2044:1370_1920x0_80_0_0_ccdfa6bcf90b32e947670527069a7923.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, космос - риа наука, брянская область, александр богомаз
Происшествия, Космос - РИА Наука, Брянская область, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили два БПЛА, пострадавших нет
Богомаз: еще два беспилотника уничтожены в Брянской области, пострадавших нет
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Еще два беспилотника уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Ранее ночью Богомаз сообщал, что были уничтожены два беспилотника в Брянской области.
"Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале.
Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы.