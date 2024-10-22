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Умер создатель онлайн-библиотеки "Флибуста"
Умер создатель онлайн-библиотеки "Флибуста" - РИА Новости, 22.10.2024
Умер создатель онлайн-библиотеки "Флибуста"
Умер создатель бесплатной онлайн-библиотеки "Флибуста" (заблокирована в РФ), сообщение об этом появилось на сайте ресурса во вторник. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T21:39
2024-10-22T21:39
2024-10-22T21:39
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Умер создатель бесплатной онлайн-библиотеки "Флибуста" (заблокирована в РФ), сообщение об этом появилось на сайте ресурса во вторник. "Здравствуйте, вроде бы определилась дата моей смерти. Если не отпишусь в понедельник, значит сработало. Просьба тогда во вторник опубликовать эту информацию - для истории и чтобы остановить любые сборы "на помощь Стиверу", - говорится в сообщении. Ранее создатель "Флибусты" под ником Stiver сообщил, что у него рак мозга, но подчеркнул, что работа серверов оплачена на несколько недель вперед. Проект "Флибуста" был запущен в 2009 году. На платформе доступны книги на русском и других языках. В конце 2015 года Мосгорсуд принял решение о "вечной блокировке" одного из популярнейших в России торрент-трекеров Rutracker по иску о нарушении авторских прав. В 2016 году Мосгорсуд навсегда заблокировал онлайн-библиотеку.
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россия, московский городской суд, общество
Россия, Московский городской суд, Общество
Умер создатель онлайн-библиотеки "Флибуста"
Умер создатель бесплатной онлайн-библиотеки "Флибуста"
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Умер создатель бесплатной онлайн-библиотеки "Флибуста" (заблокирована в РФ), сообщение об этом появилось на сайте ресурса во вторник.
"Здравствуйте, вроде бы определилась дата моей смерти. Если не отпишусь в понедельник, значит сработало. Просьба тогда во вторник опубликовать эту информацию - для истории и чтобы остановить любые сборы "на помощь Стиверу", - говорится в сообщении.
Ранее создатель "Флибусты" под ником Stiver сообщил, что у него рак мозга, но подчеркнул, что работа серверов оплачена на несколько недель вперед.
Проект "Флибуста" был запущен в 2009 году. На платформе доступны книги на русском и других языках. В конце 2015 года Мосгорсуд принял решение о "вечной блокировке" одного из популярнейших в России торрент-трекеров Rutracker по иску о нарушении авторских прав. В 2016 году Мосгорсуд навсегда заблокировал онлайн-библиотеку.