https://ria.ru/20241022/belgorod-1979287649.html

В Белгороде прогремели взрывы во время ракетной опасности

В Белгороде прогремели взрывы во время ракетной опасности - РИА Новости, 22.10.2024

В Белгороде прогремели взрывы во время ракетной опасности

Несколько взрывов прозвучало над Белгородом во время действия ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:29

2024-10-22T12:29

2024-10-22T12:33

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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучало над Белгородом во время действия ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ракетная опасность была объявлена на всей территории Белгородской области в 12.21, она продлилась четыре минуты.Во время работы сирены в Белгороде в районе Харьковской горы было слышно не менее четырех громких звуков в небе.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

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белгород, происшествия, белгородская область