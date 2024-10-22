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В Белгороде прогремели взрывы во время ракетной опасности - РИА Новости, 22.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 22.10.2024 (обновлено: 12:33 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/belgorod-1979287649.html
В Белгороде прогремели взрывы во время ракетной опасности
В Белгороде прогремели взрывы во время ракетной опасности - РИА Новости, 22.10.2024
В Белгороде прогремели взрывы во время ракетной опасности
Несколько взрывов прозвучало над Белгородом во время действия ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:29
2024-10-22T12:33
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучало над Белгородом во время действия ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ракетная опасность была объявлена на всей территории Белгородской области в 12.21, она продлилась четыре минуты.Во время работы сирены в Белгороде в районе Харьковской горы было слышно не менее четырех громких звуков в небе.
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белгород, происшествия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородская область
В Белгороде прогремели взрывы во время ракетной опасности

Несколько громких взрывов прозвучало над Белгородом во время ракетной опасности

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучало над Белгородом во время действия ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ракетная опасность была объявлена на всей территории Белгородской области в 12.21, она продлилась четыре минуты.
Во время работы сирены в Белгороде в районе Харьковской горы было слышно не менее четырех громких звуков в небе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияБелгородская область
 
 
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