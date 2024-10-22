https://ria.ru/20241022/baku-1979272450.html

В Баку из-за ливней эвакуировали более 30 человек

В Баку из-за ливней эвакуировали более 30 человек - РИА Новости, 22.10.2024

В Баку из-за ливней эвакуировали более 30 человек

Ливни затопили улицы и ряд проспектов Баку, из опасных зон эвакуирован 31 человек, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:34

2024-10-22T11:34

2024-10-22T11:34

баку

азербайджан

апшеронский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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БАКУ, 22 окт - РИА Новости. Ливни затопили улицы и ряд проспектов Баку, из опасных зон эвакуирован 31 человек, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана. "Со вчерашнего дня силы МЧС были привлечены к работе по принятию соответствующих мер безопасности на территориях, затопленных в связи с интенсивными ливневыми дождями на территории города Баку и Апшеронского района. Силы структур МЧС принимают меры по отводу воды из затопленных мест, эвакуируют граждан, нуждающихся в помощи. В рамках мероприятий в безопасную зону был эвакуирован 31 гражданин", - говорится в сообщении. По данным МЧС, в настоящее время работы по эвакуации людей продолжаются. По данным МВД Азербайджана, в результате стихии в Баку затоплен и ряд автомобильных дорог. "В настоящее время под Багировским мостом в Наримановском районе, на Комсомольском круге в Сабунчинском районе и круге "Наргиля" в Хатаинском районе столицы возникли трудности с движением транспорта. Сотрудники полиции и представители соответствующих структур, продолжают работу по обеспечению движения транспортных средств", - говорится в сообщении МВД. Синоптики прогнозируют, что дожди должны стихнуть ко второй половине дня.

https://ria.ru/20241018/parizh-1978631391.html

https://ria.ru/20240919/italiya-1973601845.html

баку

азербайджан

апшеронский район

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баку, азербайджан, апшеронский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире