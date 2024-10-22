Рейтинг@Mail.ru
Бабушкина пролоббировала строительство нового комплекса зданий НИИ ОММ - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
14:34 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/babushkina-1979327638.html
Бабушкина пролоббировала строительство нового комплекса зданий НИИ ОММ
Бабушкина пролоббировала строительство нового комплекса зданий НИИ ОММ - РИА Новости, 22.10.2024
Бабушкина пролоббировала строительство нового комплекса зданий НИИ ОММ
На встрече председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной с председателем комитета Совфеда по социальной политике Еленой... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:34
2024-10-22T14:34
свердловская область
свердловская область
уральский
екатеринбург
людмила бабушкина
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890881107_0:79:3213:1886_1920x0_80_0_0_94c59cb1eb968d790f85fbafb9ca4da3.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. На встрече председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной с председателем комитета Совфеда по социальной политике Еленой Перминовой шла речь о необходимости строительства нового комплекса зданий для НИИ ОММ и о создании Областного центра реабилитации для детей-инвалидов, сообщает пресс-служба регионального парламента. "В Свердловской области работает одно из ведущих в стране профильных медицинских учреждений – Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества. НИИ ОММ курирует территории Уральского, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного округов общей численностью 65 миллионов человек. НИИ ОММ – основоположник Уральской школы фетальной хирургии (хирургические операции у плода в утробе матери). В 2021 году там проведена первая в мире внутриутробная малоинвазивная хирургическая операция у еще не родившегося ребенка",– отметила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. Однако, как пояснила председатель Законодательного Собрания Свердловской области, для дальнейшего развития этого медучреждения необходимо строительство нового комплекса зданий. Главный корпус НИИ ОММ был возведен в 1936 году. Износ инженерных сетей составляет более 95%. Сегодня институт – это моноучреждение на небольшом земельном участке площадью 2,37 гектара с нехваткой площадей, отсутствием комфорта и изношенным парком оборудования. "Для создания системы полного научно-производственного цикла институту необходим комплекс зданий площадью 35,3 тысячи квадратных метров. Под его строительство в Академическом районе Екатеринбурга выделен необходимый земельный участок (5,5 гектара), созданы инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры",– подчеркнула Бабушкина. Строительство нового комплекса зданий для НИИ ОММ станет первым шагом к будущей реализации проекта по созданию медицинского инновационного кластера "Академический". "В результате реализации проекта в регионе появится медицинский инновационный кластер, сформированный по принципу полного цикла – от обучения и подготовки кадров, проведения научных исследований до оказания высокотехнологичных медицинских услуг, внедрения результатов исследований в клиническую практику, выпуска востребованной продукции медицинского назначения. Кластер позволит создать комфортные условия для студентов, которые будут обучаться на современных площадках, иметь современную научно-исследовательскую базу", – добавила Бабушкина. В ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике сенаторы высказались в поддержку предложения Бабушкиной.
https://ria.ru/20241021/ural-1979189914.html
https://ria.ru/20240919/babushkina-1973669738.html
свердловская область
уральский
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890881107_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_0d25ab4369c32d4a8c90395880c823df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свердловская область, уральский, екатеринбург, людмила бабушкина , совет федерации рф
Свердловская область , Свердловская область, Уральский, Екатеринбург, Людмила Бабушкина , Совет Федерации РФ

Бабушкина пролоббировала строительство нового комплекса зданий НИИ ОММ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид Екатеринбург
Вид Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид Екатеринбург
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. На встрече председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной с председателем комитета Совфеда по социальной политике Еленой Перминовой шла речь о необходимости строительства нового комплекса зданий для НИИ ОММ и о создании Областного центра реабилитации для детей-инвалидов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"В Свердловской области работает одно из ведущих в стране профильных медицинских учреждений – Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества. НИИ ОММ курирует территории Уральского, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного округов общей численностью 65 миллионов человек. НИИ ОММ – основоположник Уральской школы фетальной хирургии (хирургические операции у плода в утробе матери). В 2021 году там проведена первая в мире внутриутробная малоинвазивная хирургическая операция у еще не родившегося ребенка",– отметила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба.
Вид на Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Бабушкина презентовала механизм подготовки рабочих кадров на Среднем Урале
21 октября, 19:43
Однако, как пояснила председатель Законодательного Собрания Свердловской области, для дальнейшего развития этого медучреждения необходимо строительство нового комплекса зданий. Главный корпус НИИ ОММ был возведен в 1936 году. Износ инженерных сетей составляет более 95%. Сегодня институт – это моноучреждение на небольшом земельном участке площадью 2,37 гектара с нехваткой площадей, отсутствием комфорта и изношенным парком оборудования.
"Для создания системы полного научно-производственного цикла институту необходим комплекс зданий площадью 35,3 тысячи квадратных метров. Под его строительство в Академическом районе Екатеринбурга выделен необходимый земельный участок (5,5 гектара), созданы инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры",– подчеркнула Бабушкина.
Строительство нового комплекса зданий для НИИ ОММ станет первым шагом к будущей реализации проекта по созданию медицинского инновационного кластера "Академический".
"В результате реализации проекта в регионе появится медицинский инновационный кластер, сформированный по принципу полного цикла – от обучения и подготовки кадров, проведения научных исследований до оказания высокотехнологичных медицинских услуг, внедрения результатов исследований в клиническую практику, выпуска востребованной продукции медицинского назначения. Кластер позволит создать комфортные условия для студентов, которые будут обучаться на современных площадках, иметь современную научно-исследовательскую базу", – добавила Бабушкина.
В ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике сенаторы высказались в поддержку предложения Бабушкиной.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала о роли женщин в социально-экономическом развитии - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Бабушкина рассказала о роли женщин в социально-экономическом развитии
19 сентября, 15:55
 
Свердловская областьСвердловская областьУральскийЕкатеринбургЛюдмила БабушкинаСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала