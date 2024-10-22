https://ria.ru/20241022/babushkina-1979327638.html

Бабушкина пролоббировала строительство нового комплекса зданий НИИ ОММ

Бабушкина пролоббировала строительство нового комплекса зданий НИИ ОММ - РИА Новости, 22.10.2024

Бабушкина пролоббировала строительство нового комплекса зданий НИИ ОММ

На встрече председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной с председателем комитета Совфеда по социальной политике Еленой... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:34

2024-10-22T14:34

2024-10-22T14:34

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. На встрече председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной с председателем комитета Совфеда по социальной политике Еленой Перминовой шла речь о необходимости строительства нового комплекса зданий для НИИ ОММ и о создании Областного центра реабилитации для детей-инвалидов, сообщает пресс-служба регионального парламента. "В Свердловской области работает одно из ведущих в стране профильных медицинских учреждений – Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества. НИИ ОММ курирует территории Уральского, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного округов общей численностью 65 миллионов человек. НИИ ОММ – основоположник Уральской школы фетальной хирургии (хирургические операции у плода в утробе матери). В 2021 году там проведена первая в мире внутриутробная малоинвазивная хирургическая операция у еще не родившегося ребенка",– отметила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. Однако, как пояснила председатель Законодательного Собрания Свердловской области, для дальнейшего развития этого медучреждения необходимо строительство нового комплекса зданий. Главный корпус НИИ ОММ был возведен в 1936 году. Износ инженерных сетей составляет более 95%. Сегодня институт – это моноучреждение на небольшом земельном участке площадью 2,37 гектара с нехваткой площадей, отсутствием комфорта и изношенным парком оборудования. "Для создания системы полного научно-производственного цикла институту необходим комплекс зданий площадью 35,3 тысячи квадратных метров. Под его строительство в Академическом районе Екатеринбурга выделен необходимый земельный участок (5,5 гектара), созданы инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры",– подчеркнула Бабушкина. Строительство нового комплекса зданий для НИИ ОММ станет первым шагом к будущей реализации проекта по созданию медицинского инновационного кластера "Академический". "В результате реализации проекта в регионе появится медицинский инновационный кластер, сформированный по принципу полного цикла – от обучения и подготовки кадров, проведения научных исследований до оказания высокотехнологичных медицинских услуг, внедрения результатов исследований в клиническую практику, выпуска востребованной продукции медицинского назначения. Кластер позволит создать комфортные условия для студентов, которые будут обучаться на современных площадках, иметь современную научно-исследовательскую базу", – добавила Бабушкина. В ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике сенаторы высказались в поддержку предложения Бабушкиной.

https://ria.ru/20241021/ural-1979189914.html

https://ria.ru/20240919/babushkina-1973669738.html

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свердловская область, уральский, екатеринбург, людмила бабушкина , совет федерации рф