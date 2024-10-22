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При атаке дрона в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:43 22.10.2024 (обновлено: 10:52 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/ataka-1979258784.html
При атаке дрона в Белгородской области пострадал мужчина
При атаке дрона в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 22.10.2024
При атаке дрона в Белгородской области пострадал мужчина
Мужчина пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона на движущийся автомобиль на участке дороги Черемошное-Октябрьский в Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T10:43
2024-10-22T10:52
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона на движущийся автомобиль на участке дороги Черемошное-Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."На участке дороги Черемошное — Октябрьский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу с подозрением на перелом предплечья, а также осколочными ранениями рук и ног. После оказания первой медицинской помощи его транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков.Он отметил, что оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
белгородская область
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
При атаке дрона в Белгородской области пострадал мужчина

Гладков: при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона на движущийся автомобиль на участке дороги Черемошное-Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"На участке дороги Черемошное — Октябрьский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу с подозрением на перелом предплечья, а также осколочными ранениями рук и ног. После оказания первой медицинской помощи его транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков.
Он отметил, что оперативные службы работают на месте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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