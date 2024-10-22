https://ria.ru/20241022/ataka-1979258784.html

При атаке дрона в Белгородской области пострадал мужчина

При атаке дрона в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 22.10.2024

При атаке дрона в Белгородской области пострадал мужчина

Мужчина пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона на движущийся автомобиль на участке дороги Черемошное-Октябрьский в Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T10:43

2024-10-22T10:43

2024-10-22T10:52

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона на движущийся автомобиль на участке дороги Черемошное-Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."На участке дороги Черемошное — Октябрьский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу с подозрением на перелом предплечья, а также осколочными ранениями рук и ног. После оказания первой медицинской помощи его транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков.Он отметил, что оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия