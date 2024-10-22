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На развитие Арктики выделят 4,5 миллиарда рублей, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.10.2024
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16:16 22.10.2024 (обновлено: 16:53 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/arktika-1979365010.html
На развитие Арктики выделят 4,5 миллиарда рублей, заявил Мишустин
На развитие Арктики выделят 4,5 миллиарда рублей, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.10.2024
На развитие Арктики выделят 4,5 миллиарда рублей, заявил Мишустин
На развитие социальной, транспортной и городской инфраструктуры в Арктике выделят четыре с половиной миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:16
2024-10-22T16:53
россия
арктика
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. На развитие социальной, транспортной и городской инфраструктуры в Арктике выделят четыре с половиной миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития Арктической зоны России."В текущей бюджетной трехлетке на эти цели предусмотрено около 4,5 миллиарда рублей", — сказал он.По словам главы правительства, за два года в Арктике построили и отремонтировали десятки детских садов, школ, медицинских учреждений, объектов культуры и спорта, активно обновляется система общественного транспорта и проводится благоустройство городской среды. Мишустин отметил, что Арктика — это более четверти территории России, там проживают примерно два с половиной миллиона человек."Важно и дальше формировать комфортные, качественные условия для проживания там людей, для ведения бизнеса, чтобы в полной мере раскрыть в макрорегионе весь экономический потенциал", — подчеркнул премьер-министр.Он добавил, что с точки зрения климатических условий Арктика — сложный регион, но его инвестиционная привлекательность очень высока.Премьер напомнил, что по поручению президента правительство использует механизмы для повышения предпринимательской активности в Арктике. Создается необходимая инфраструктура, в частности, успешно функционируют крупнейшая в мире свободная экономическая зона и три территории опережающего развития. Всего при поддержке государства реализуется почти тысяча проектов с общим объемом частных инвестиций порядка двух триллионов рублей.
https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504606.html
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россия, арктика, михаил мишустин
Россия, Арктика, Михаил Мишустин
На развитие Арктики выделят 4,5 миллиарда рублей, заявил Мишустин

Мишустин: на развитие инфраструктуры в Арктике направят 4,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. На развитие социальной, транспортной и городской инфраструктуры в Арктике выделят четыре с половиной миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития Арктической зоны России.
"В текущей бюджетной трехлетке на эти цели предусмотрено около 4,5 миллиарда рублей", — сказал он.
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По словам главы правительства, за два года в Арктике построили и отремонтировали десятки детских садов, школ, медицинских учреждений, объектов культуры и спорта, активно обновляется система общественного транспорта и проводится благоустройство городской среды.
Мишустин отметил, что Арктика — это более четверти территории России, там проживают примерно два с половиной миллиона человек.
«
"Важно и дальше формировать комфортные, качественные условия для проживания там людей, для ведения бизнеса, чтобы в полной мере раскрыть в макрорегионе весь экономический потенциал", — подчеркнул премьер-министр.
Он добавил, что с точки зрения климатических условий Арктика — сложный регион, но его инвестиционная привлекательность очень высока.
Премьер напомнил, что по поручению президента правительство использует механизмы для повышения предпринимательской активности в Арктике. Создается необходимая инфраструктура, в частности, успешно функционируют крупнейшая в мире свободная экономическая зона и три территории опережающего развития. Всего при поддержке государства реализуется почти тысяча проектов с общим объемом частных инвестиций порядка двух триллионов рублей.
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