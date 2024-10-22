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В Москве арестовали мигрантов по делу об изнасиловании соотечественницы - РИА Новости, 22.10.2024
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19:58 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/arest-1979419808.html
В Москве арестовали мигрантов по делу об изнасиловании соотечественницы
В Москве арестовали мигрантов по делу об изнасиловании соотечественницы - РИА Новости, 22.10.2024
В Москве арестовали мигрантов по делу об изнасиловании соотечественницы
Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО четырех граждан Узбекистана за изнасилование соотечественницы в парке на востоке столицы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:58
2024-10-22T19:58
узбекистан
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО четырех граждан Узбекистана за изнасилование соотечественницы в парке на востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлениями Преображенского районного суда города Москвы Хайитову Ш. У. у., Райимбердиеву А. Р. у., Боймаматову Б. Б. у., Мусурмонову Р. Х. у. избрана мера пресечения каждому в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 20 декабря 2024", - рассказал собеседник агентства. По данным следствия, ночью 20 октября четверо граждан Узбекистана в парке вблизи улицы Краснобогатырской в Москве напали на соотечественницу. Затем трое нападавших изнасиловали женщину, а четвертый наблюдал за обстановкой, "обеспечивая безопасность соучастников". Всем им предъявлено обвинение в изнасиловании, совершенном группой лиц.
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узбекистан, москва, происшествия
Узбекистан, Москва, Происшествия
В Москве арестовали мигрантов по делу об изнасиловании соотечественницы

Суд арестовал 4 мигрантов по делу об изнасиловании соотечественницы в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО четырех граждан Узбекистана за изнасилование соотечественницы в парке на востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлениями Преображенского районного суда города Москвы Хайитову Ш. У. у., Райимбердиеву А. Р. у., Боймаматову Б. Б. у., Мусурмонову Р. Х. у. избрана мера пресечения каждому в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 20 декабря 2024", - рассказал собеседник агентства.
По данным следствия, ночью 20 октября четверо граждан Узбекистана в парке вблизи улицы Краснобогатырской в Москве напали на соотечественницу. Затем трое нападавших изнасиловали женщину, а четвертый наблюдал за обстановкой, "обеспечивая безопасность соучастников". Всем им предъявлено обвинение в изнасиловании, совершенном группой лиц.
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