https://ria.ru/20241022/arest-1979287170.html

Суд вслед за Глюкозой арестовал мужчину за употребление наркотиков

Суд вслед за Глюкозой арестовал мужчину за употребление наркотиков - РИА Новости, 22.10.2024

Суд вслед за Глюкозой арестовал мужчину за употребление наркотиков

Мировой судья судебного участка московского района Крюково на семь суток арестовал мужчину, задержанного в "Шереметьево" одновременно с певицей Глюкозой, за... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:26

2024-10-22T12:26

2024-10-22T14:56

происшествия

глюкоза (наталья ионова)

шереметьево (аэропорт)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мировой судья судебного участка московского района Крюково на семь суток арестовал мужчину, задержанного в "Шереметьево" одновременно с певицей Глюкозой, за употребление наркотиков, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением мирового судьи Шевцов Александр Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)", - сказали в суде.Суд назначил административное наказание в виде ареста сроком на 7 суток.Ранее по той же статье суд привлек к ответственности и саму певицу, но из-за наличия у нее несовершеннолетних детей ограничился штрафом в 5 тысяч рублей.Согласно протоколу, в аэропорту "Шереметьево" Глюкоза "была выявлена сотрудником полиции, внешне, по визуальным признакам, в состоянии наркотического опьянения". От медицинского освидетельствования она отказалась.В пресс-службе суда уточнили, что задержанный не знаком с певицей.

https://ria.ru/20240816/glyukoza-1966513084.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, глюкоза (наталья ионова), шереметьево (аэропорт), россия