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Суд вслед за Глюкозой арестовал мужчину за употребление наркотиков - РИА Новости, 22.10.2024
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12:26 22.10.2024 (обновлено: 14:56 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/arest-1979287170.html
Суд вслед за Глюкозой арестовал мужчину за употребление наркотиков
Суд вслед за Глюкозой арестовал мужчину за употребление наркотиков - РИА Новости, 22.10.2024
Суд вслед за Глюкозой арестовал мужчину за употребление наркотиков
Мировой судья судебного участка московского района Крюково на семь суток арестовал мужчину, задержанного в "Шереметьево" одновременно с певицей Глюкозой, за... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:26
2024-10-22T14:56
происшествия
глюкоза (наталья ионова)
шереметьево (аэропорт)
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мировой судья судебного участка московского района Крюково на семь суток арестовал мужчину, задержанного в "Шереметьево" одновременно с певицей Глюкозой, за употребление наркотиков, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением мирового судьи Шевцов Александр Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)", - сказали в суде.Суд назначил административное наказание в виде ареста сроком на 7 суток.Ранее по той же статье суд привлек к ответственности и саму певицу, но из-за наличия у нее несовершеннолетних детей ограничился штрафом в 5 тысяч рублей.Согласно протоколу, в аэропорту "Шереметьево" Глюкоза "была выявлена сотрудником полиции, внешне, по визуальным признакам, в состоянии наркотического опьянения". От медицинского освидетельствования она отказалась.В пресс-службе суда уточнили, что задержанный не знаком с певицей.
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происшествия, глюкоза (наталья ионова), шереметьево (аэропорт), россия
Происшествия, Глюкоза (Наталья Ионова), Шереметьево (аэропорт), Россия
Суд вслед за Глюкозой арестовал мужчину за употребление наркотиков

Суд вслед за Глюкозой на семь суток арестовал мужчину за употребление наркотиков

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мировой судья судебного участка московского района Крюково на семь суток арестовал мужчину, задержанного в "Шереметьево" одновременно с певицей Глюкозой, за употребление наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением мирового судьи Шевцов Александр Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)", - сказали в суде.
Суд назначил административное наказание в виде ареста сроком на 7 суток.
Ранее по той же статье суд привлек к ответственности и саму певицу, но из-за наличия у нее несовершеннолетних детей ограничился штрафом в 5 тысяч рублей.
Согласно протоколу, в аэропорту "Шереметьево" Глюкоза "была выявлена сотрудником полиции, внешне, по визуальным признакам, в состоянии наркотического опьянения". От медицинского освидетельствования она отказалась.
В пресс-службе суда уточнили, что задержанный не знаком с певицей.
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ПроисшествияГлюкоза (Наталья Ионова)Шереметьево (аэропорт)Россия
 
 
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