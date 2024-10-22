https://ria.ru/20241022/arashukov-1979299778.html

ФСБ показала видео, на котором экс-сенатор Арашуков предлагает взятку

ФСБ показала видео, на котором экс-сенатор Арашуков предлагает взятку - РИА Новости, 22.10.2024

ФСБ показала видео, на котором экс-сенатор Арашуков предлагает взятку

ФСБ России показала видео, на котором экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в "Черном дельфине", предлагает взятку в пять миллионов рублей за... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:54

2024-10-22T12:54

2024-10-22T13:06

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дело клана арашуковых

происшествия

рауф арашуков

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ФСБ России показала видео, на котором экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в "Черном дельфине", предлагает взятку в пять миллионов рублей за создание комфортных условий в колонии.Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что Арашуков через адвоката передал три миллиона рублей сотруднику колонии, тот обратился к правоохранителям. По данным СК, экс-сенатор за взятку хотел больше телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможность выбрать сокамерника.На кадрах видно, как Арашуков жестами показывает размер взятки. На другом фрагменте видео он признается, что предложил пять миллионов рублей.Также показан пакет с 5-тысячными купюрами.

https://ria.ru/20241017/kadyrov-1978505814.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в колонии ФСБ показала видео, на котором экс-сенатор Арашуков предлагает взятку за создание комфортных условий в колонии. 2024-10-22T12:54 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дело клана арашуковых, происшествия, рауф арашуков, следственный комитет россии (ск рф), россия