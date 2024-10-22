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ФСБ показала видео, на котором экс-сенатор Арашуков предлагает взятку - РИА Новости, 22.10.2024
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12:54 22.10.2024 (обновлено: 13:06 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/arashukov-1979299778.html
ФСБ показала видео, на котором экс-сенатор Арашуков предлагает взятку
ФСБ показала видео, на котором экс-сенатор Арашуков предлагает взятку - РИА Новости, 22.10.2024
ФСБ показала видео, на котором экс-сенатор Арашуков предлагает взятку
ФСБ России показала видео, на котором экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в "Черном дельфине", предлагает взятку в пять миллионов рублей за... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:54
2024-10-22T13:06
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дело клана арашуковых
происшествия
рауф арашуков
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ФСБ России показала видео, на котором экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в "Черном дельфине", предлагает взятку в пять миллионов рублей за создание комфортных условий в колонии.Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что Арашуков через адвоката передал три миллиона рублей сотруднику колонии, тот обратился к правоохранителям. По данным СК, экс-сенатор за взятку хотел больше телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможность выбрать сокамерника.На кадрах видно, как Арашуков жестами показывает размер взятки. На другом фрагменте видео он признается, что предложил пять миллионов рублей.Также показан пакет с 5-тысячными купюрами.
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60
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Экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в колонии
ФСБ показала видео, на котором экс-сенатор Арашуков предлагает взятку за создание комфортных условий в колонии.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дело клана арашуковых, происшествия, рауф арашуков, следственный комитет россии (ск рф), россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дело клана Арашуковых, Происшествия, Рауф Арашуков, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
ФСБ показала видео, на котором экс-сенатор Арашуков предлагает взятку

ФСБ показала видео, где Арашуков предложил взятку за улучшение условий в колонии

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ФСБ России показала видео, на котором экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в "Черном дельфине", предлагает взятку в пять миллионов рублей за создание комфортных условий в колонии.
Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что Арашуков через адвоката передал три миллиона рублей сотруднику колонии, тот обратился к правоохранителям. По данным СК, экс-сенатор за взятку хотел больше телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможность выбрать сокамерника.
На кадрах видно, как Арашуков жестами показывает размер взятки. На другом фрагменте видео он признается, что предложил пять миллионов рублей.
Также показан пакет с 5-тысячными купюрами.
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