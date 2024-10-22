https://ria.ru/20241022/arashukov-1979298596.html

Экс-сенатор Арашуков за взятку хотел больше телефонных звонков

Экс-сенатор Арашуков за взятку хотел больше телефонных звонков - РИА Новости, 22.10.2024

Экс-сенатор Арашуков за взятку хотел больше телефонных звонков

Экс-сенатор Рауф Арашуков за взятку хотел больше телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможность выбрать сокамерника, рассказала... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:50

2024-10-22T12:50

2024-10-22T13:05

происшествия

россия

оренбургская область

светлана петренко

рауф арашуков

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-сенатор Рауф Арашуков за взятку хотел больше телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможность выбрать сокамерника, рассказала РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В период с июля по октябрь 2024 года Арашуков, осужденный к пожизненному лишению свободы и содержащийся в ИК-6 ("Черный дельфин"), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее трех миллионов за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным", - сказала Петренко. Подчеркивается, что сотрудник УФСИН сообщил о преступлении Арашукова и иных лиц правоохранителям. "Арашукову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ - дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в особо крупном размере, за которое УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы", - добавила Петренко.

https://ria.ru/20240809/shamarin-1965127680.html

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происшествия, россия, оренбургская область, светлана петренко, рауф арашуков, следственный комитет россии (ск рф)