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Экс-сенатор Арашуков за взятку хотел больше телефонных звонков - РИА Новости, 22.10.2024
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12:50 22.10.2024 (обновлено: 13:05 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/arashukov-1979298596.html
Экс-сенатор Арашуков за взятку хотел больше телефонных звонков
Экс-сенатор Арашуков за взятку хотел больше телефонных звонков - РИА Новости, 22.10.2024
Экс-сенатор Арашуков за взятку хотел больше телефонных звонков
Экс-сенатор Рауф Арашуков за взятку хотел больше телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможность выбрать сокамерника, рассказала... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:50
2024-10-22T13:05
происшествия
россия
оренбургская область
светлана петренко
рауф арашуков
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-сенатор Рауф Арашуков за взятку хотел больше телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможность выбрать сокамерника, рассказала РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В период с июля по октябрь 2024 года Арашуков, осужденный к пожизненному лишению свободы и содержащийся в ИК-6 ("Черный дельфин"), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее трех миллионов за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным", - сказала Петренко. Подчеркивается, что сотрудник УФСИН сообщил о преступлении Арашукова и иных лиц правоохранителям. "Арашукову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ - дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в особо крупном размере, за которое УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы", - добавила Петренко.
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происшествия, россия, оренбургская область, светлана петренко, рауф арашуков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Оренбургская область, Светлана Петренко, Рауф Арашуков, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-сенатор Арашуков за взятку хотел больше телефонных звонков

Экс-сенатор Арашуков хотел больше телефонных звонков и свиданий с родственниками

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЭкс-сенатор Рауф Арашуков в исправительной колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области
Экс-сенатор Рауф Арашуков в исправительной колонии Черный дельфин в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Экс-сенатор Рауф Арашуков в исправительной колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-сенатор Рауф Арашуков за взятку хотел больше телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможность выбрать сокамерника, рассказала РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В период с июля по октябрь 2024 года Арашуков, осужденный к пожизненному лишению свободы и содержащийся в ИК-6 ("Черный дельфин"), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее трех миллионов за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным", - сказала Петренко.
Подчеркивается, что сотрудник УФСИН сообщил о преступлении Арашукова и иных лиц правоохранителям.
"Арашукову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ - дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в особо крупном размере, за которое УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы", - добавила Петренко.
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ПроисшествияРоссияОренбургская областьСветлана ПетренкоРауф АрашуковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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