В Адыгее вынесли приговор водителю трактора, из которого выпала девочка
В Адыгее водитель трактора, из которого выпала девочка, получил семь лет колонии
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Суд назначил семь лет колонии общего режима жителю Адыгеи, управлявшему трактором без прав, из кабины которого выпала соседская девочка, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
В июне, по данным следствия, не имеющий водительского удостоверения на право управления транспортными средствами житель Кошехабльского района усадил в кабину трактора "Беларусь 82.1" четверых малолетних детей. Водитель выполнял маневр задним ходом и "допустил выпадение малолетней девочки" из кабины трактора через открытое окно, в результате чего она получила травмы головы от выступающих частей кабины. Ребенку незамедлительно была оказана медицинская помощь, однако она скончалась по пути в медучреждение.
Как уточнили РИА Новости в СУСКР по республике, все четверо детей, включая погибшую - соседские. Трактор не принадлежит обвиняемому.
"Суд признал К. виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б", "в" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, не имеющим права управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, погибла девочка 2020 года рождения. Подсудимый признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.
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