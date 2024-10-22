https://ria.ru/20241022/adygeja-1979433086.html

В Адыгее вынесли приговор водителю трактора, из которого выпала девочка

В Адыгее вынесли приговор водителю трактора, из которого выпала девочка - РИА Новости, 22.10.2024

В Адыгее вынесли приговор водителю трактора, из которого выпала девочка

Суд назначил семь лет колонии общего режима жителю Адыгеи, управлявшему трактором без прав, из кабины которого выпала соседская девочка, сообщает объединенная... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T22:18

2024-10-22T22:18

2024-10-22T22:18

происшествия

кошехабльский район

россия

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КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Суд назначил семь лет колонии общего режима жителю Адыгеи, управлявшему трактором без прав, из кабины которого выпала соседская девочка, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. В июне, по данным следствия, не имеющий водительского удостоверения на право управления транспортными средствами житель Кошехабльского района усадил в кабину трактора "Беларусь 82.1" четверых малолетних детей. Водитель выполнял маневр задним ходом и "допустил выпадение малолетней девочки" из кабины трактора через открытое окно, в результате чего она получила травмы головы от выступающих частей кабины. Ребенку незамедлительно была оказана медицинская помощь, однако она скончалась по пути в медучреждение. Как уточнили РИА Новости в СУСКР по республике, все четверо детей, включая погибшую - соседские. Трактор не принадлежит обвиняемому. "Суд признал К. виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б", "в" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, не имеющим права управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Согласно материалам дела, погибла девочка 2020 года рождения. Подсудимый признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

https://ria.ru/20241022/sud-1979311248.html

https://ria.ru/20240913/burjatija-1972440722.html

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происшествия, кошехабльский район, россия