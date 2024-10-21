https://ria.ru/20241021/zhivotnye-1979166558.html

В России предложили запустить рекламу о последствиях жестокости к животным

В России предложили запустить рекламу о последствиях жестокости к животным - РИА Новости, 21.10.2024

В России предложили запустить рекламу о последствиях жестокости к животным

Зоозащитники предложили ввести в регионах социальную рекламу о последствиях бесконтрольного разведения диких животных и их "одомашнивания". Проблему обсудили на РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:51

2024-10-21T17:51

2024-10-21T17:53

россия

животные

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Зоозащитники предложили ввести в регионах социальную рекламу о последствиях бесконтрольного разведения диких животных и их "одомашнивания". Проблему обсудили на III Российской конференции по правам животных в Санкт-Петербурге."Бороться надо с причиной, а не со следствием: воздействовать на общественность, рассказывая о последствиях жестокой эксплуатации животных, можно с помощью социальной рекламы", - считает директор волгоградского зооцентра "Дино" Анжела Макарова.По словам зоозащитницы, чаще всего диких животных арендуют и покупают для развлечений и домашнего содержания на платформах размещения объявлений."Например, наша постоялица львица Киара была выкуплена из кафе в горах Дагестана. Там она содержалась в маленьком железном контейнере для привлечения посетителей, – говорит Макарова. – А лев Бонифаций попал в центр с переломами тазовых костей. Его купили котенком и использовали как игрушку, а потом он оказался не нужен".В центре, по словам директора, находится три африканских льва, два медведя, пять лисиц, 15 енотов, пострадавших от рук людей.Зоозащитники планируют убедить интернет-сервисы более тщательно модерировать контент. Однако также убеждены, что решить проблему могут помочь социальные ролики с историями животных, столкнувшихся с жестоким обращением.

https://ria.ru/20241015/chechnja-1978212375.html

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россия, животные