https://ria.ru/20241021/zhaparov-1979118568.html

Между Россией и Киргизией нет политических противоречий, заявил Жапаров

Между Россией и Киргизией нет политических противоречий, заявил Жапаров - РИА Новости, 21.10.2024

Между Россией и Киргизией нет политических противоречий, заявил Жапаров

Между РФ и Киргизией нет политических противоречий, имеется обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, заявил... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:14

2024-10-21T14:14

2024-10-21T14:46

россия

киргизия

акылбек жапаров

москва

михаил мишустин

садыр жапаров

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900811471_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_e2168591af662ca75cd54e33958b1f4e.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Между РФ и Киргизией нет политических противоречий, имеется обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Москве."Между нашими странами нет политических противоречий, имеется обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества на благо народов наших стран", - сказал Жапаров.Он отметил, что на всех уровнях поддерживается высокая динамика двусторонних контактов. Премьер Киргизии напомнил, что президент республики Садыр Жапаров примет участие в саммите БРИКС в Казани."Такая высокая динамика контактов между нашими президентами настраивает нас на проактивную работу на опережение", - подчеркнул киргизский премьер.

https://ria.ru/20241016/zhaparov-1978270008.html

россия

киргизия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киргизия, акылбек жапаров, москва, михаил мишустин, садыр жапаров, брикс