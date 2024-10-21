Рейтинг@Mail.ru
Между Россией и Киргизией нет политических противоречий, заявил Жапаров - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 21.10.2024 (обновлено: 14:46 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/zhaparov-1979118568.html
Между Россией и Киргизией нет политических противоречий, заявил Жапаров
Между Россией и Киргизией нет политических противоречий, заявил Жапаров - РИА Новости, 21.10.2024
Между Россией и Киргизией нет политических противоречий, заявил Жапаров
Между РФ и Киргизией нет политических противоречий, имеется обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, заявил... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:14
2024-10-21T14:46
россия
киргизия
акылбек жапаров
москва
михаил мишустин
садыр жапаров
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900811471_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_e2168591af662ca75cd54e33958b1f4e.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Между РФ и Киргизией нет политических противоречий, имеется обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Москве."Между нашими странами нет политических противоречий, имеется обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества на благо народов наших стран", - сказал Жапаров.Он отметил, что на всех уровнях поддерживается высокая динамика двусторонних контактов. Премьер Киргизии напомнил, что президент республики Садыр Жапаров примет участие в саммите БРИКС в Казани."Такая высокая динамика контактов между нашими президентами настраивает нас на проактивную работу на опережение", - подчеркнул киргизский премьер.
https://ria.ru/20241016/zhaparov-1978270008.html
россия
киргизия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900811471_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_420990521a968a0ec132244f1eba3959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киргизия, акылбек жапаров, москва, михаил мишустин, садыр жапаров, брикс
Россия, Киргизия, Акылбек Жапаров, Москва, Михаил Мишустин, Садыр Жапаров, БРИКС
Между Россией и Киргизией нет политических противоречий, заявил Жапаров

Жапаров: у РФ и Киргизии нет противоречий, страны настроены на сотрудничество

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров
Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Между РФ и Киргизией нет политических противоречий, имеется обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Москве.
«
"Между нашими странами нет политических противоречий, имеется обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества на благо народов наших стран", - сказал Жапаров.
Он отметил, что на всех уровнях поддерживается высокая динамика двусторонних контактов. Премьер Киргизии напомнил, что президент республики Садыр Жапаров примет участие в саммите БРИКС в Казани.
"Такая высокая динамика контактов между нашими президентами настраивает нас на проактивную работу на опережение", - подчеркнул киргизский премьер.
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Жапаров объяснил просьбы Запада о прекращении сотрудничества с Россией
16 октября, 09:19
 
РоссияКиргизияАкылбек ЖапаровМоскваМихаил МишустинСадыр ЖапаровБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала