https://ria.ru/20241021/zhaparov-1979118568.html
Между Россией и Киргизией нет политических противоречий, заявил Жапаров
Между Россией и Киргизией нет политических противоречий, заявил Жапаров - РИА Новости, 21.10.2024
Между Россией и Киргизией нет политических противоречий, заявил Жапаров
Между РФ и Киргизией нет политических противоречий, имеется обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, заявил... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:14
2024-10-21T14:14
2024-10-21T14:46
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Между РФ и Киргизией нет политических противоречий, имеется обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Москве."Между нашими странами нет политических противоречий, имеется обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества на благо народов наших стран", - сказал Жапаров.Он отметил, что на всех уровнях поддерживается высокая динамика двусторонних контактов. Премьер Киргизии напомнил, что президент республики Садыр Жапаров примет участие в саммите БРИКС в Казани."Такая высокая динамика контактов между нашими президентами настраивает нас на проактивную работу на опережение", - подчеркнул киргизский премьер.
https://ria.ru/20241016/zhaparov-1978270008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, киргизия, акылбек жапаров, москва, михаил мишустин, садыр жапаров, брикс
Россия, Киргизия, Акылбек Жапаров, Москва, Михаил Мишустин, Садыр Жапаров, БРИКС
Между Россией и Киргизией нет политических противоречий, заявил Жапаров
Жапаров: у РФ и Киргизии нет противоречий, страны настроены на сотрудничество