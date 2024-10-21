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Зеленский рассказал о переговорах с главой Пентагона - РИА Новости, 21.10.2024
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17:47 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/zelenskij-1979164051.html
Зеленский рассказал о переговорах с главой Пентагона
Зеленский рассказал о переговорах с главой Пентагона - РИА Новости, 21.10.2024
Зеленский рассказал о переговорах с главой Пентагона
Владимир Зеленский заявил в понедельник, что в ходе визита министра обороны США Ллойда Остина в Киев обсудил с ним возможность расширения использования Украиной РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:47
2024-10-21T17:47
украина
россия
сша
владимир зеленский
ллойд остин
джо байден
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в понедельник, что в ходе визита министра обороны США Ллойда Остина в Киев обсудил с ним возможность расширения использования Украиной западного дальнобойного оружия против российских военных объектов, но ни о каких решениях не сообщил. Ранее в понедельник Пентагон опубликовал заявление о визите министра обороны США в Киев. В публикации на сайте ведомства уточнялось, что Остин встретится с руководством Украины и подчеркнет обязательства США по оказанию Киеву военной помощи. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала, что глава Пентагона в ходе визита на Украину не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. "Мы обсудили важнейшие оборонные приоритеты, в частности, возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов", - написал Зеленский в своем Telegram-канале, но не сообщил о принятии каких-либо решений. По его словам, также на встрече сосредоточились на усилиях по увеличению производства ударных беспилотников, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны. Ранее президент США Джо Байден заявил, что в американской администрации на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойных вооружений против РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20240912/zelenskij-1972217239.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Джо Байден, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, НАТО
Зеленский рассказал о переговорах с главой Пентагона

Зеленский обсудил с главой Пентагона Остином использование дальнобойного оружия

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в понедельник, что в ходе визита министра обороны США Ллойда Остина в Киев обсудил с ним возможность расширения использования Украиной западного дальнобойного оружия против российских военных объектов, но ни о каких решениях не сообщил.
Ранее в понедельник Пентагон опубликовал заявление о визите министра обороны США в Киев. В публикации на сайте ведомства уточнялось, что Остин встретится с руководством Украины и подчеркнет обязательства США по оказанию Киеву военной помощи. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала, что глава Пентагона в ходе визита на Украину не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
СМИ: Зеленский передал Блинкену план применения ракет для ударов по России
12 сентября, 09:10
"Мы обсудили важнейшие оборонные приоритеты, в частности, возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов", - написал Зеленский в своем Telegram-канале, но не сообщил о принятии каких-либо решений.
По его словам, также на встрече сосредоточились на усилиях по увеличению производства ударных беспилотников, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в американской администрации на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойных вооружений против РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
СМИ: Остин в Киеве не даст разрешение на удары вглубь России
Вчера, 08:59
 
УкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийЛлойд ОстинДжо БайденМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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