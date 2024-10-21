https://ria.ru/20241021/zaym-1979135773.html

Оборудование на 26 млн рублей получили тверские компании по льготному займу

Оборудование на 26 млн рублей получили тверские компании по льготному займу - РИА Новости, 21.10.2024

Оборудование на 26 млн рублей получили тверские компании по льготному займу

С января по сентябрь текущего года малый и средний бизнес Тверской области через дочернюю компанию Корпорации МСП получил в льготный лизинг оборудование на... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:41

2024-10-21T15:41

2024-10-21T18:51

экономика

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. С января по сентябрь текущего года малый и средний бизнес Тверской области через дочернюю компанию Корпорации МСП получил в льготный лизинг оборудование на общую сумму 26 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Поддержка предприятиям оказана по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. В настоящее время в Верхневолжье действует комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса. Губернатор Игорь Руденя считает содействие предпринимательству одним из ключевых условий экономической стабильности в Тверской области, обеспечения занятости местного населения, устойчивого развития муниципалитетов региона. Льготное лизинговое финансирование по ставкам от 9,11% годовых предприниматель может получить на сумму от 500 тысяч до 100 миллионов рублей на срок от 13 месяцев до семи лет. Выплата лизинговых платежей начинается после поставки оборудования. В лизинг можно оформить станки и промышленное оборудование, приборы и устройства, аппараты и технологические линии для обрабатывающих производств, а также малого и среднего бизнеса в сфере туризма, медицины, науки, спорта, креативной индустрии. При этом первоначальный взнос составит 0% от стоимости оборудования при использовании поручительства Фонда содействия предпринимательству (МКК) Тверской области, работающего в структуре регионального центра "Мой бизнес".

https://ria.ru/20241010/subsidii-1977223080.html

https://ria.ru/20241009/msp-1976983142.html

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экономика, россия, игорь руденя, корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса