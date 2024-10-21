https://ria.ru/20241021/zavod-1979118698.html

Энергоснабжение брянского завода "Кремний Эл" нарушено из-за атаки

Энергоснабжение брянского завода "Кремний Эл" нарушено из-за атаки - РИА Новости, 21.10.2024

Энергоснабжение брянского завода "Кремний Эл" нарушено из-за атаки

Энергоснабжение брянского завода "Группа Кремний Эл", одного из крупнейших предприятий микроэлектроники в России, нарушено, прерваны производственные цепочки в... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:14

2024-10-21T14:14

2024-10-21T14:14

происшествия

россия

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Энергоснабжение брянского завода "Группа Кремний Эл", одного из крупнейших предприятий микроэлектроники в России, нарушено, прерваны производственные цепочки в результате террористической атаки на корпуса в ночь на 19 октября, сообщили в пресс-службе компании. "В результате ночной террористической атаки на производственные и административные корпуса завода нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки", – говорится в сообщении. Отмечается, что весь коллектив завода в силу своих возможностей участвует в ликвидации последствий взрывов и пожаров. "Основной задачей на сегодня является скорейшее возобновление производства изделий электронной техники с целью безусловного выполнения планов. Однако не все зависит от нас – есть сложности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры; строители проводят экспертизу возможности восстановления разрушений", – прокомментировал ситуацию генеральный директор завода Олег Данцев, слова которого цитирует пресс-служба. Как уточнила РАИ Новости представитель пресс-службы компании, "террористическая атака на предприятие" произошла в ночь на 19 октября. Губернатор региона Александр Богомаз в субботу, 19 октября, сообщал, что при отражении в Брянской области атаки БПЛА один из беспилотников врезался в нежилое здание, благодаря работе служб возгорания не допущено, пострадавших нет. Как следует из информации на сайте компании, АО "Группа Кремний Эл" – одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России. На заводе трудится более 1,7 тысячи человек. Предприятие выпускает интегральные микросхемы, дискретные полупроводники, кремниевые структуры, силовые модули. Свыше 1500 образцов продукции поставляется 815 предприятиям.

https://ria.ru/20241021/energodar-1979084762.html

https://ria.ru/20241021/gladkov-1979055685.html

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, брянская область, александр богомаз