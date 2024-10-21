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Энергоснабжение брянского завода "Кремний Эл" нарушено из-за атаки - РИА Новости, 21.10.2024
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14:14 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/zavod-1979118698.html
Энергоснабжение брянского завода "Кремний Эл" нарушено из-за атаки
Энергоснабжение брянского завода "Кремний Эл" нарушено из-за атаки - РИА Новости, 21.10.2024
Энергоснабжение брянского завода "Кремний Эл" нарушено из-за атаки
Энергоснабжение брянского завода "Группа Кремний Эл", одного из крупнейших предприятий микроэлектроники в России, нарушено, прерваны производственные цепочки в... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:14
2024-10-21T14:14
происшествия
россия
брянская область
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Энергоснабжение брянского завода "Группа Кремний Эл", одного из крупнейших предприятий микроэлектроники в России, нарушено, прерваны производственные цепочки в результате террористической атаки на корпуса в ночь на 19 октября, сообщили в пресс-службе компании. "В результате ночной террористической атаки на производственные и административные корпуса завода нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки", – говорится в сообщении. Отмечается, что весь коллектив завода в силу своих возможностей участвует в ликвидации последствий взрывов и пожаров. "Основной задачей на сегодня является скорейшее возобновление производства изделий электронной техники с целью безусловного выполнения планов. Однако не все зависит от нас – есть сложности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры; строители проводят экспертизу возможности восстановления разрушений", – прокомментировал ситуацию генеральный директор завода Олег Данцев, слова которого цитирует пресс-служба. Как уточнила РАИ Новости представитель пресс-службы компании, "террористическая атака на предприятие" произошла в ночь на 19 октября. Губернатор региона Александр Богомаз в субботу, 19 октября, сообщал, что при отражении в Брянской области атаки БПЛА один из беспилотников врезался в нежилое здание, благодаря работе служб возгорания не допущено, пострадавших нет. Как следует из информации на сайте компании, АО "Группа Кремний Эл" – одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России. На заводе трудится более 1,7 тысячи человек. Предприятие выпускает интегральные микросхемы, дискретные полупроводники, кремниевые структуры, силовые модули. Свыше 1500 образцов продукции поставляется 815 предприятиям.
https://ria.ru/20241021/energodar-1979084762.html
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происшествия, россия, брянская область, александр богомаз
Происшествия, Россия, Брянская область, Александр Богомаз
Энергоснабжение брянского завода "Кремний Эл" нарушено из-за атаки

Энергоснабжение брянского завода "Кремний Эл" нарушено из-за ночной атаки

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Энергоснабжение брянского завода "Группа Кремний Эл", одного из крупнейших предприятий микроэлектроники в России, нарушено, прерваны производственные цепочки в результате террористической атаки на корпуса в ночь на 19 октября, сообщили в пресс-службе компании.
"В результате ночной террористической атаки на производственные и административные корпуса завода нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что весь коллектив завода в силу своих возможностей участвует в ликвидации последствий взрывов и пожаров.
«
"Основной задачей на сегодня является скорейшее возобновление производства изделий электронной техники с целью безусловного выполнения планов. Однако не все зависит от нас – есть сложности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры; строители проводят экспертизу возможности восстановления разрушений", – прокомментировал ситуацию генеральный директор завода Олег Данцев, слова которого цитирует пресс-служба.
Как уточнила РАИ Новости представитель пресс-службы компании, "террористическая атака на предприятие" произошла в ночь на 19 октября.
Губернатор региона Александр Богомаз в субботу, 19 октября, сообщал, что при отражении в Брянской области атаки БПЛА один из беспилотников врезался в нежилое здание, благодаря работе служб возгорания не допущено, пострадавших нет.
Как следует из информации на сайте компании, АО "Группа Кремний Эл" – одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России. На заводе трудится более 1,7 тысячи человек. Предприятие выпускает интегральные микросхемы, дискретные полупроводники, кремниевые структуры, силовые модули. Свыше 1500 образцов продукции поставляется 815 предприятиям.
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